ACIS rinde homenaje a la vicepresidenta de la República en torneo Golf

Santiago -La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) rindió un homenaje de reconocimiento a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante la inauguración del decimonoveno Torneo de Golf empresarial que celebra anualmente la ACIS, en el Campo de Golf Las Aromas, en Santiago, por sus valiosos aportes a la sociedad dominicana.



En sus palabras de bienvenida, el presidente de la ACIS, Sandy Filpo, resaltó la dedicación y abnegación con la que Peña se ha dedicado a servirle a la Republica Dominicana, y resaltó que el homenaje se le rinde no al cargo que ostenta de vicepresidenta, sino a la mujer, a la madre y a la empresaria.



Dijo que, gracias a la entrega total de la vicepresidenta de la nación, en el país se salvaron miles de vidas por las vacunaciones oportunas y adecuadas contra el COVID-19, y que mientras naciones poderosas y más avanzadas con la ciencia y la tecnología registraron una mayor cifra de fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19.



De su lado, la vicepresidenta, al agradecer el homenaje, expresó que su formación y sus cualidades humanas para relacionarse con los demás fue una herencia de sus progenitores, quienes le enseñaron a respetar los buenos modales basados en la integridad, la honestidad, la seriedad y la pulcritud.



Indicó que desde cualquier posición que se encuentre seguirá siendo Raquel trabajando por el engrandecimiento de la familia, el desarrollo y el progreso de su ciudad, Santiago, y el país.



“Nosotros tenemos de la ACIS el mayor de los conceptos, porque sabemos que, por años, se están agrupando una serie de hombres y mujeres trabajadores y comprometidos con el desarrollo no solo de la región y de Santiago, sino también de la nación”, dijo.



Aseguró que desde el Gobierno se tiene el compromiso de acompañar a los emprendedores como los miembros de ACIS, que se han estado esforzando para hacer crecer sus empresas, pero también seguir creando fuentes de empleos para beneficio de los ciudadanos de Santiago.



Agregó que “aunque ustedes no siempre me vean, estoy trabajando por Santiago y todos los proyectos que desde hace años venimos planificando en los diferentes planes estratégicos de Santiago, créanme que soy la primera en defender y decir, dentro de un presupuesto limitado que tiene la nación, de dar prioridad a lo que cada uno de ustedes saben que necesitamos”.



Posteriormente los directivos Sandy Filpo, Marcos Santana y José Octavio Pérez, entregaron la placa de reconocimiento a la homenajeada.



Raquel Peña hizo el saque de honor para dejar iniciada la justa deportiva de la ACIS que se lleva a cabo en el campo de Golf de las Aromas, en la Barranquita, donde los beneficios obtenidos en este evento son para beneficio de la escuela Luis María Pieter.



Al evento asistieron autoridades civiles, militares y funcionarios del Gobierno, entre ellos la gobernadora provincial, licenciada Rosa Santos; Víctor-Ito-Bisonó, ministro de Industria y Comercio; Andrés Burgos, director de CORAASAN; Andrés Cueto, gerente general de EDENORTE, y el licenciado Ulises Rodríguez, director ejecutivo de PROINDUSTRIA.