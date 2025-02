La suspensión de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el pasado miércoles para elegir el procurador o procuradora general de la República no se debió a desacuerdos o “rebelión” a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM); fue que uno de los ocho integrantes del Consejo no podía asistir.



La información la ofrecieron ayer el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y el ministro de la Presidencia y titular del PRM, José Ignacio Paliza, en un encuentro que sostuvieron en el despacho del representante de Sánchez Ramírez, en el que el funcionario entregó las memorias de gestión de las instituciones gubernamentales durante el año 2024.



De los Santos explicó que para llevar a cabo una reunión del CNM deben estar presentes todos sus integrantes, y recordó que sólo el presidente de la República es el único miembro del órgano que puede ausentarse y ser sustituido por la vicepresidenta de la República, pero que los demás componentes del Consejo no tienen sustitutos.



“Esa fue la causa (…) que sucedió, había alguien que no podía presentarse, no podía estar, y por eso (la reunión) se pospuso para mañana (hoy viernes)”, sostuvo el legislador tras tildar de “especulación” los comentarios sobre el suspendido encuentro.



Paliza desmiente rumores



De su lado, Paliza desmintió los rumores de que el cambio de fecha del Consejo Nacional de la Magistratura, para este viernes 21 de febrero, se deba a “falta de consenso”, “problema interno” o “rebelión” en el partido oficialista.



Expresó que el país puede tener la seguridad, tranquilidad y certeza de que el Ministerio Público tendrá un impulso aún mayor en materia de independencia y objetividad.



Amplió que el nuevo modelo constitucional de elección del o la incumbente de la Procuraduría es “mucho mejor, más fuerte y riguroso” que el pasado. Resaltó, además, que es la primera vez que se elige un procurador bajo este nuevo método, que tiene nuevas reglamentaciones..



“Confiemos en que ese órgano no está conformado por personas… sino de una trayectoria muy conocida y de alto nivel de responsabilidad. Se sacará lo mejor para el país”, reiteró.



Nueva fecha



El CNM se reunirá hoy, a las 5:00 de la tarde, para que el presidente de la República y de ese órgano proponga el candidato a procurador general de la República y los siete de sus adjuntos.

El CNM está integrado por ocho miembros

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por ocho miembros, que son: el presidente de la República; el presidente del Senado; el presidente de la Cámara de Diputados; un senador de la segunda mayoría de la Cámara Alta; y un diputado de la segunda mayoría de la Cámara Baja.



También el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); un magistrado de la SCJ; y el presidente del Tribunal Constitucional.