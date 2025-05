Expertos reclaman mayor atención a la lucha contra crimen organizado, y defensa de los derechos y libertades

Con un llamado a la paz y a la construcción de instituciones más fuertes para que en los países se mantenga la democracia y no permeen en ellos las dictaduras, la violación de derechos humanos y el crimen organizado, se desarrolló ayer la vigésima novena versión del Congreso Mundial del Derecho, que en esta ocasión tuvo como país anfitrión a la República Dominicana.



En 54 paneles simultáneos que se desarrollaron en 14 salas diferentes de la Universidad del Caribe (Unicaribe), fueron abordados temas de interés mundial como el respeto a los derechos, las libertades, los tiempos del derecho, sobre todo los que tienen que ver con la justicia internacional, así como la situación de Venezuela y los conflictos bélicos como el de Rusia y Ucrania.



En el panel “Época electoral y acontecimientos geopolíticos: La delincuencia organizada transnacional y su impacto en la región”, figuras como María Corina Machado, líder política de Venezuela(de manera virtual); Héctor Shamis, exasesor del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Felipe Calderón, expresidente de México (2006-2012) y Juan Carlos Holguín, excanciller de Ecuador (2022-2023), alertaron sobre la importancia de que los Estados trabajen en la desarticulación de las estructuras criminales que laceran las justicia, las democracias y las naciones.



Como vía para que los países de la región salgan del subdesarrollo y en ella existan instituciones de justicia más ejemplares, el expresidente de México, Felipe Calderón indicó que los Estados, en primer lugar, deben enfrentar con su fuerza al crimen organizado. En segundo término, trabajar en la construcción de instituciones confiables, eficaces, de nuevo cuño y siglo, con modernidad y tecnología, donde fiscales, policías y jueces sean mejor pagados. Como tercer punto, el exmandatario mexicano mencionó que hay que luchar para vencer las desigualdades que, actualmente, el crimen organizado aprovecha ofreciendo oportunidades de trabajo y de ingreso a los jóvenes.



“El día que lo hagamos, nuestros países salen del subdesarrollo. No, no es que cuando seamos ricos vamos a tener instituciones de justicia ejemplares, es al revés. Cuando nos propongamos y tengamos instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, como habla en el primer mundo, entonces ese día saldremos del subdesarrollo”, indicó Felipe Calderón.



En su intervención en el panel “La delincuencia organizada transnacional y su impacto en la región”, el exasesor del pasado secretario general de la OEA, Luis Almagro, Héctor Schamis, habló sobre las expectativas que se tiene sobre el actual secretario, Albert R. Ramdin, en temas de preocupación como la democracia, las dictaduras, la violación de derechos humanos y el crimen organizado en las Américas.



Indicó que más allá de esos temas, de una vez por todas desde la OEA se trabaje para llevar a “Venezuela a la Corte Penal Internacional” y para estar presente condenando la invasión y la agresión de Rusia a Ucrania.



De su lado, el excanciller de Ecuador (2022-2023), Juan Carlos Holguín, manifestó que el mundo tiene ahora una serie de desafíos, sobre todo bilaterales. A ello agrega las guerras que se encuentran en marcha y el fenómeno de la inteligencia artificial.



“Con ellos, hay elementos que hacen que no se vea con la claridad necesaria que el reto más grande que tenemos a nivel global, que es la pelea contra las estructuras criminales. Las estructuras criminales vienen de una industria incomparable y un foco de operaciones que como estados es difícil competir cuando tú tienes un país pequeño como Ecuador, República Dominicana, quizás como Uruguay y otros países de la región o centroamericanos”, enfatizó.

Panelistas internacionales abordaron el tema de la delincuencia organizada transnacional y su impacto en la región.

Papel de Corte Penal Internacional



En un panel enfocado en el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos del mundo, con enfoque en el papel de la Corte Internacional de Justicia en el tratamiento de casos complejos, expertos en Justicia y Derecho Internacional, Blas Jesús Imbroda y Carolina Olarte, alzaron su voz en defensa de la paz y la seguridad en el mundo.



El español Blas Jesús Imbroda, en su condición de abogado internacional y experto en Justicia Internacional, expresó que Corte Internacional de Justicia tiene el reto de no solo de juzgar a los “terribles criminales”, sino en ser la voz en el mundo y de la defensa de la paz.



En su intervención, el experto indicó que la Corte Penal Internacional tiene que ser voz con su trabajo diario y que, a través de un trabajo de máxima celeridad, eficacia y contundencia de la fiscalía, no quede impune ningún crimen que afecte a toda la humanidad. Al igual, que vele si hay o no Estado de Derecho en los países.



Mientras que la colombiana Carolina Olarte, embajadora de Colombia en Países Bajos y especialista en Derecho Internacional, hizo un llamado de atención para que los tiempos de decisiones sean menos largos, sobre todo cuando se trata de casos complejos, donde habrá una solución definitiva.



Contra desinformación



Con la participación de más de 300 panelistas y en las más de 50 mesas de debate, el Congreso Mundial del Derecho también tuvo un enfoque especial en uno de los retos más urgentes de la era: la desinformación.



Con una advertencia contundente, el abogado y exconsejero legal de The New Yorker, Fabio Bertoni, abrió la segunda jornada del Congreso. “Necesitamos más herramientas para decir qué es cierto y qué no lo es. Sin ellas, la desinformación se convierte en una amenaza que desarma al periodismo y desestabiliza la democracia”, afirmó.



Bertoni alertó sobre la creciente presión legal y política contra los medios, especialmente en Estados Unidos tras la administración Trump.



“No tenemos tiempo. Los medios han reducido personal, los recursos escasean y la inteligencia artificial está reemplazando funciones críticas del periodismo”.



El experto señaló que, en este contexto, verificar hechos se vuelve una carrera contra el tiempo y contra intereses poderosos.

Se realizaron 54 paneles de manera simultánea.

Jueza Corte Suprema EE.UU. disertó en panel

Aunque sin acceso a la prensa, en la jornada de ayer, fungió como panelista del Congreso Mundial del Derecho la jueza asociada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor y abordó el tema de las nuevas generacones y el Estado de Derecho.



Sobre la participación de esta en la actividad, el presidente del Comité Local del Congreso Mundial del Derecho y ministro de Trabajo dominicano, Eddy Olivares, calificó de significativa su participación, sobre todo cuando se trata de la mujer icónica del derecho y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del sector liberal. “Creo que este es un evento extraordinario con un aporte significativo a la democracia dominicana que se fortalece en su Estado de Derecho”, indicó Olivares.