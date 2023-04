El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó ayer que en el país, actualmente, no se registran fuegos forestales y anunció, a la vez, que iniciará un proceso de restauración en las zonas que lo ameriten en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, donde ocurrió un siniestro de este tipo.



El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, puntualizó que hasta el momento no se tienen los datos precisos sobre la cantidad de terreno que fue impactado en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, y se prevé que se usará la misma estrategia para la restauración que se implementó en Valle Nuevo, lo que dependerá de los resultados que arrojen los estudios y las evaluaciones que hará un equipo de expertos.



Análisis y levantamientos técnicos



González añadió que, luego del levantamiento técnico correspondiente, se debe dar un “período de gracia a la madre naturaleza” y al mismo tiempo mantenerla bajo monitoreo, con el propósito de constatar si el área es capaz de recuperarse por sí sola, o si en su defecto es necesario que posteriormente sea intervenida por las autoridades ya sea bajo las modalidades de reforestación o restauración ecológica.



“Este período de observación puede ir desde los seis hasta los 12 meses. Transcurrido el mismo, se debe realizar un nuevo levantamiento que indique aquellas zonas que deberán ser intervenidas debido a su bajo nivel de recuperación. Por el momento, no es recomendable realizar ningún tipo de reforestación, ya que todos recordarán que estamos atravesando una sequía sin precedentes, por lo que los suelos no están en capacidad de aportar los nutrientes y menos el agua que requerirían las plántulas que sean sembradas”, detalló el funcionario.



Por otro lado, el encargado del Programa Nacional de Manejo y Gestión del Fuego, Gerónimo Abreu, indicó que, una vez terminadas las labores de mitigación y liquidación en dicha área protegida, Medio Ambiente acompañó a los bomberos forestales que tuvieron que recibir atenciones médicas, para cerciorarse de que todos estén en buen estado de salud.



Luego de que el país se encontrara afectado por varios incendios forestales en varias zonas, la entidad rectora del medio ambiente resaltó que, hasta el momento, no existen incendios forestales registrados en toda la geografía nacional, y recordó a la ciudadanía que está prohibida temporalmente la quema de áreas agrícolas y de residuos de todo tipo, de acuerdo con la Resolución 0022-2023. En ese sentido, dijo que, a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y con la asistencia de los guardaparques, se mantendrá vigilante ante cualquier ilícito en las áreas protegidas de la nación para evitar que se produzcan este tipo de eventos.



Asimismo, aseguró que someterá a la Justicia a los responsables de provocar incendios forestales o en vertederos de cualquier punto del país.



El pasado Sábado Santo, el Ministerio de Medioambiente informó a través de un despacho de prensa que de 39 incendios que había en las últimas semanas en la República Dominicana, más de 100 bomberos forestales sólo combatían un sólo siniestro de este tipo en toda la geografía nacional.

Reforesta en Valle Nuevo y otras zonas del país

Al visitar Valle Nuevo, que fue una de las zonas afectadas por los incendios forestales, el presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno reforestará todas las zonas afectadas por estos siniestros, sembrando, donde así esté indicado, dos árboles por cada uno perdido.



Del mismo modo, informó que se doblaran la cantidad de guardabosques y aseguró que todo aquel que provoque incendios en los bosques será sometidos a la acción de la justicia, advirtiendo que “el gobierno protegerá el agua y la vida cueste lo que cueste”.