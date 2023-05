Administrar el Estado tiene costo elevado y crece cada vez más

El costo de administrar el Estado es elevado y cada año aumenta de manera exponencial. La mayor parte del gasto administrativo, que en gran medida va al pago de nóminas, está ligado a la numerosa cantidad de organismos gubernamentales.



Durante la investigación del Reporte Especial con Julissa Céspedes que llevó como título “¿Cuál es el costo de administrar el Estado dominicano?”, se reveló que el mayor gasto en que incurre actualmente el Estado, es en el pago de las nóminas, las remuneraciones y contribución a la Seguridad Social de los servidores, que incluye los salarios del personal fijo y temporal, prestaciones, sobresueldo, sueldo 13, especialismos, viáticos, gastos de representación, entre otros. Indicó que el monto que se destina a este acápite ha ido aumentando de manera exponencial con el paso de los años.



De acuerdo a los datos aportados en el informe, que se desprenden en su mayoría del Presupuesto General de la Nación y de varios portales institucionales, a enero del 2023, de acuerdo con la Tesorería Nacional, de los 2 millones 238 mil empleados que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social, 639 mil 135 trabajan en el sector público. Es decir, el 28 % de los trabajadores formales.



“El número de empleados no es el único factor que influye en el gasto. Uno de ellos son los beneficios que tienen los mismos, como los incentivos y escalafones, sobresueldos, primas por antigüedad, gratificaciones y compensaciones, entre otros. Por ejemplo, en este año la Administración General gastará 241 mil 542 millones de pesos para entregarles bonos escolares a sus funcionarios. El Gobierno además entrega gratificaciones por aniversario de institución. Para este concepto se destinarán 445 mil 793 millones de pesos; y otras gratificaciones no identificadas costarían más de 186 mil 530 millones de pesos”, reveló Céspedes en el programa que se transmite todos los domingos por CDN, canal 37.



Para ilustrar el informe, la periodista Julissa Céspedes señaló que el Gobierno dominicano tiene 333 organismos que se distribuyen entre los cuatro poderes. En primer lugar, está el Poder Legislativo (que se divide en el Senado y la Cámara de Diputados), al cual este año se destinaron 7 mil 818 millones de pesos. En el segundo, está el Poder Judicial (conformado por el Consejo del Poder Judicial, las direcciones de Mensuras Catastrales y Registro de Títulos, Oficina Nacional de Defensa Pública, y la Suprema Corte de Justicia), donde este 2023 se destinaron 8 mil 623 millones.



En el tercer lugar están los órganos constitucionales extrapoder o con autonomía reforzada (Banco Central, Cámara de Cuentas, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, y el Tribunal Superior Electoral), donde en 2023 se destinaron, 13 mil 027 millones de pesos.



En el cuarto lugar está el Poder Ejecutivo con 25 ministerios, 38 consejos, comisiones y comités; 131 direcciones generales, dos organismos desconcentrados territorialmente, 101 organismos con personalidad jurídica, donde se destinó la mayor cantidad con 849 mil 005 millones de pesos También esta los organismos descentralizados territorialmente, que son: 158 ayuntamientos locales, y 253 distritos municipales, con 369 mil 103 millones de pesos.



Otros gastos en los que el Estado incurre, de acuerdo al informe, es en la compra de combustible y se cita, a modo de ejemplo, que para 2023 el Gobierno prevé gastar en lubricantes y combustibles 6 mil 874 millones de pesos.



¿Qué dicen economistas?



Consultado para el programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes, el economista Franklin Vásquez cuestionó la cantidad de instituciones que, a juicio de este, son innecesarias y traen como consecuencia un abultamiento en el Presupuesto General de la Nación, que solamente este año asciende a un billón 479 mil millones de pesos.



“Tú (refiriéndose al Estado) tienes una cantidad de instituciones que de alguna manera, o no hacen nada o hacen lo mismo. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, yo no sé para qué sirve eso; la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Municipal, tampoco sé para qué sirve eso y tú vas una a una y fácilmente tú tienes ahí, que puede reducir un 30 % de lo que es el tamaño del Estado. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es político, porque esos son puestos de trabajo”, sostiene el economista.



Vásquez, quien refiere que en el Estado hay alrededor de 800 mil personas y sostiene, asimismo, que del presupuesto dominicano, el 83 % se lo lleva el Poder Ejecutivo, lo que considera es muy alto. “¿Por qué? Porque estamos hablando que toda la administración pública te está costando más del 80 % de tus ingresos”, apunta.



Entre otros gastos del Estado, Céspedes citó conforme a datos de la página de transparencia fiscal, que este año el Gobierno central tiene presupuestado gastar 87 mil 297 millones de pesos en contrataciones de servicios;. en servicios de radiocomunicación se gastará más de 13 millones; en pagos por concepto de internet y televisión por cable 1,233 millones; en electricidad no cortable y energía eléctrica 4,422 millones y, en el caso de agua, el gasto supera los 189 millones de pesos.



Una masa población que carga al Estado, dice PC



También consultada para este trabajo, Nora Sánchez Padilla, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó que el Estado tiene un empleado por cada nueve habitantes. “Eso es increíble. Yo pienso que además de una falta de planificación en cuanto a la inversión pública, también ha habido o no se ha planificado adecuadamente. Ha habido, por otra parte, una falta de apoyo al desarrollo industrial y a la inversión nacional, para que sean ellos quienes proporcionen los trabajos que deberían de tener esos habitantes que hoy en día forman parte de esa gran masa de población que carga el Estado con ellos”, argumentó. Dijo que como organización se tiene la esperanza de que todo esto vaya cambiando poco a poco y que se vayan haciendo las inversiones donde tienen que hacerse y priorizando los gastos. “Es una esperanza, pero no podemos cansarnos y hay que seguir luchando”, dijo.