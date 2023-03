La esperada apertura de la Avenida de la Salud, en el Parque Mirador Sur, fue dada a conocer de manera oficial este martes por la Alcaldía del Distrito Nacional, a pesar de que los vehículos podían transitar desde el pasado lunes 13 de marzo.



El comunicado, que se trata de una imagen con los horarios establecidos, fue publicado en las redes sociales de la ADN, sin detalles adicionales que ofrezcan más información sobre la disposición de esta nueva medida. “Te invitamos a conocer el nuevo horario de la Avenida de la Salud en el Mirador Sur”, es la explicación ofrecida a la ciudadanía a través de sus redes.



Otro lugar donde puede ser encontrado este dato, es en el mural de informaciones en la entrada del Mirador desde la Avenida Italia, legible sólo para el que se acerque a ver de qué se trata la pequeña hoja.



Desde el pasado lunes, tanto los choferes que han transitado por esa avenida, como los peatones que han ido a ejercitarse, se han encontrado con la sorpresa de la nueva disposición, puesto que la medida no ha sido anunciada a través de canales que lleguen de manera más efectiva a la ciudadanía.



El Paseo Freddy Beras Goico ahora estará abierto al tránsito de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y de lunes a jueves de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. Los fines de semana estará completamente cerrado al tránsito y abierto para los deportistas.



Reacciones



A pesar de que la reapertura de la Avenida de la Salud responde a denuncias realizadas a este medio por ciudadanos que residen en zonas aledañas al Mirador Sur, debido a las caóticas consecuencias generadas en el tránsito, esta disposición, ha generado diversas reacciones en la opinión pública.



Además de los residentes que en diversas ocasiones denunciaron el cierre irracional de la avenida, algunos usuarios respaldan que se hayan retomado los horarios que permiten un uso equitativo de esta vía, para todos. “Me parece excelente que hagan eso, porque hay demasiado tráfico y hay que usar vías alternas. Si se respeta el horario somos felices todos, los que van al parque a entrenar, patinar y disfrutar, y los que manejan”, señala una ciudadana en la publicación.



Otra ciudadana sugiere incentivar más “el uso interno del área del parque, en lugar de cerrar esa calle en horas de más tráfico”.



En ese sentido, un morador del Residencial José Contreras señala que a pesar de que hayan abierto la avenida, el horario sigue perjudicando a la avenida Cayetano Germosén, puesto que “la abren en horas que ha bajado el tránsito y la cierran en horas en las que el tránsito está más pesado. Anteriormente abrían a las 9:00 a.m.”, apunta el ciudadano que prefiere no ser identificado.



Otros ciudadanos al contrario, han reaccionado de forma adversa a esta nueva disposición, externando preocupación por “falta de espacios para recrearse” y por el tema de la seguridad.

Residentes de inmediaciones al Mirador notan cambios en tránsito.

Resultados de la reapertura

A los tres días de la reapertura, los residentes de las inmediaciones del Mirador Sur, comienzan a notar cambios positivos en la fluidez del tránsito, a pesar de que no muchos saben sobre el cambio. “Hemos visto una mejoría en el tránsito, naturalmente no se ha podido manifestar a toda capacidad porque mucha gente todavía no conoce que hay ese desahogo por la Avenida de la Salud, pero definitivamente hay mucha gente contenta con la medida, principalmente los sectores que están por debajo del Mirador y esperamos que eso dé al traste con el gran congestionamiento de las avenidas Cayetano Germosén, Anacaona e Independencia”, expresó a elCaribe el presidente de la Junta de Vecinos del Residencial José Contreras, José Ramón Arias.