La comunidad de Los Jardines del Sur recibió ayer con regocijo el renovado Parque Alexandra Las Auroras, que fue remozado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), y que brinda ahora un lugar de sano esparcimiento y diversión para toda la familia.



La alcaldesa Carolina Mejía encabezó el acto de inauguración donde los residentes recibieron con alegría este renovado espacio.



Altagracia Nina Perier, en representación de la comunidad, dio su agradecimiento a la Alcaldía del Distrito Nacional por haber intervenido este espacio por el que llevaban décadas solicitando su arreglo.



De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía manifestó que “es una alegría celebrar el cierre del año en este parque que tanto tiempo pasó para que se pudiera culminar”.



“Este esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo, que ya tenemos más de 125 espacios para la familia, para los niños y niñas, para los jóvenes y adultos mayores, no es una sencilla intervención de infraestructura, no es una fría construcción de aceras y contenes, no es un simple remozamiento; es una visión de cómo debemos manejarnos en la ciudad”, sostuvo Mejía.



Los 800 metros cuadrados que abarca el Parque Alexandra Las Auroras fueron intervenidos con demolición de aceras, contenes y caminos internos; vaciado de aceras, contenes y caminos internos, con rampas para personas con discapacidad; construcción de gazebo multiuso y oficinas con sus baños.



De igual manera se realizó la construcción de cancha deportiva y se remozó el área infantil.



En otra intervención se trabajó la iluminación en general del parque y sus alrededores; Pintura de todo el parque y sus alrededores; Instalación de bancos y zafacones; Siembra de plantas de diferentes especies, creando jardineras para su embellecimiento; Identificación del parque; Remozamiento de todo el cierre con malla perimetral.