El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, sostuvo que el 70% de los factores asociados a los resultados educativos depende de la calidad en la gestión del Ministerio de Educación (Minerd).



A través de su cuenta de Twitter, el gremialista aclaró que los resultados al sistema educativo “no dependen de los incentivos económicos a los docentes, los cuales son un derecho, no un regalo”.



“Estamos de acuerdo en exigir más resultados al sistema educativo. Sin embargo, el 70% de los factores asociados a los resultados educativos depende de la calidad en la gestión ministerial, no de los incentivos económicos a los docentes, los cuales son un derecho, no un regalo”, tuiteó el profesor.



Estas declaraciones las hace pocas horas después de que el ministro de Educación, escribiera en Twitter, sobre los beneficios que recibieron los docentes en el 2022, indicando que en base a esto se debe exigir más resultados.