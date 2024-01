El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, defendió ayer la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la 1-24, al asegurar que desde el Gobierno se entiende que la referida legislación se ajusta a la Constitución.



Al ser preguntado sobre los recursos de inconstitucionalidad que varios sectores han elevado ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la conflictiva Ley del DNI, Peralta expresó que si hay dudas sobre la constitucionalidad o no de un determinado artículo de una legislación o de una norma cualquiera, el máximo órgano (el TC) es la instancia y el camino indicado para ello.



“Nosotros creemos que la ley es conforme con la Constitución. Ahora, si el Tribunal no lo entiende así, no tenemos más que acogernos ahí”, indicó el funcionario.



Al ser preguntado sobre cuál sería el sentido del diálogo que se iniciará con varios sectores, entre ellos la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el consultor jurídico se limitó a responder que “a lo mejor nos convencen de que estamos equivocados”. Antoliano Peralta manifestó que el Poder Ejecutivo, que fue el proponente de la ya promulgada ley, está en disposición de enmendar cualquier artículo si se le demuestra que están equivocados con razonamientos que convenzan.



TC conocerá recursos en su momento



Aunque aclaró que todavía no se han podido evaluar los recursos ni tampoco puede referirse a ellos, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, indicó que ese órgano conocerá en su momento las instancias que han sido introducidas en esa alta corte. “Lógicamente, no hemos podido evaluar ninguno de los recursos porque apenas han sido introducidos, tengo entendido, no tengo confirmación de ellos y no puedo referirme tampoco a ellos, lógicamente. El tribunal los conocerá en su momento”, expresó.



El presidente del órgano máximo intérprete de la Constitución precisó además que, en caso de conocerse esos recursos se hará con el “protocolo normal”, porque ninguno ha sido declarado de urgencia. “No puedo hablar sobre la norma si ha violado o no la democracia porque no la hemos fallado ni conocido. Tienen que esperar, lamentablemente, que salga la decisión”, apuntó.



El pasado lunes, representantes de la sociedad civil y del partido Generación de Servidores, depositaron dos recursos de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1-24, por considerar que esta viola la libertad de expresión y pensamientos de los ciudadanos. Ayer martes, también lo hicieron abogados, que estuvieron encabezados por el expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun.