Así lo afirmó ayer el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, quien reaccionó a la baja cantidad de servidores públicos que han ingresado al sistema de carrera administrativa desde la creación de esta figura. Actualmente, hay unos 600 mil empleados públicos y sólo 61,524 están en la carrera.



Como una situación política que tiene como fin desvincular a los empleados en los cambios de gobierno y de incumbentes, fue definido el poco avance que ha tenido la inclusión de empleados en el sistema que fue concebido para que estos tuvieran estabilidad y escalaran en las instituciones. “Es una situación política que nosotros no compartimos porque se puede decir que no hay una intención de hacer posible que los trabajadores administrativos, los trabajadores del Estado tengan estabilidad, sino que hay una visión más bien de que quitar a los trabajadores administrativos, a los que ellos entiendan”, expresó el representante del sector sindical.



No ha habido preocupación



A juicio de Gabriel del Río Doñé, no es posible que con los años que se ha creado la figura de la carrera administrativa solamente un 9.73 % de los empleados estén incorporados en el sistema. “No ha habido una preocupación de hacer posible que la gran mayoría de los empleados públicos tengan carrera administrativa para que puedan tener estabilidad en el empleo. Entonces, como no tienen estabilidad en el empleo, pueden ser entonces sacados de su empleo”, apuntó.



“Eso está paralizado prácticamente el seguimiento a la carrera administrativa. No ha habido interés en el que el MAP haga posible que se cumpla esa ley para que la gran mayoría de los trabajadores públicos tengan carrera administrativa y tengan estabilidad empleo”, agregó.



Sostuvo que uno de los grandes problemas que hay en el país es que cada vez que viene un gobierno cada vez que viene un ministro quita a una cantidad de personas para colocar a otras. “No hay estabilidad en el empleo, no hay continuidad en el Estado en ese sentido y esa es una preocupación que la vimos ahora en el cambio de gobierno que quitaron una cantidad de peritos en muchas instituciones y duraron meses sin buen funcionamiento porque los habían sacado”, precisó.

Sólo un 9.73 % empleados está en la carrera

A catorce años de la promulgación de la Ley 41-08 de Función Pública que norma y define el ingreso de los servidores a la carrera administrativa en el Estado, sólo un 9.73 % de los empleados públicos del país están incorporados a dicho sistema. De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, hasta enero de este 2022 en la República Dominicana había 599 mil empleados públicos. De esos, 61,524 son servidores públicos de carrera administrativa.