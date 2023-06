El gobierno de Luis Abinader no ha definido qué va a hacer con el proyecto de terminales de autobuses que se diseñó en la gestión de Danilo Medina para mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo.



La institución gubernamental que tiene en sus manos los proyectos es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desde donde se ha informado que se está en consulta con los diversos sectores que tienen que ver con el tránsito y la movilidad en la ciudad a fin de tomar una decisión.



Ángel Tejada, viceministro de Planificación y Regularización Técnica de Obras Públicas, dijo que se sigue analizando con el sector privado, los sindicatos de transporte, entidades gubernamentales y demás sectores para llegar a una conclusión respecto a lo que va a pasar con el proyecto de construir terminales donde los transportes de pasajeros interurbanos depositarían o recogería a las personas.



“Está todavía en un proceso de consulta con las diferentes agencias del gobierno. También se está trabajando en los estudios de factibilidad y son procesos que se demoran, que toman su tiempo porque son proceso que involucra muchas factores y muchos intereses”, expresó el funcionario.



Construir una terminal de autobuses en Santo Domingo Este condujo a que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, fuera demandado en los tribunales en donde quienes interpusieron la acción para la paralización de la obra, tuvieron ganancia de causa tanto en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) como en el Tribunal Constitucional en donde se dispuso suspender su construcción hasta tanto no existiese un informe de impacto ambiental que indicase su factibilidad o no porque estaba cerca del parque Los Tres Ojos.



Pese a que no se cumplió con lo establecido en las sentencias en cuanto al estudio ambiental, la obra se construyó y antes de dejar el poder, el presidente Medina la inauguró. Sin embargo, la administración Abinader en coordinación con el Ayuntamiento de esa demarcación no la destinó para lo que fue concebida.



Ahora es una escuela de bellas artes y medioambiente, donde además, funciona una extensión del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (ITLA).



“Continuamos haciendo estudios, tratando de definir la mejor solución”, afirmó el viceministro Tejada al enfatizar que, a su juicio, tener más de dos años analizando un proyecto que involucra intereses privados y públicos puede ser considerado como una iniciativa que lleva buen ritmo.



El proyecto cuyo costo fue superior a los 700 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por las pasadas autoridades, buscaba evitar la entrada al Distrito Nacional de 58 buses provenientes de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro, Hato Mayor y Boca Chica, en horas pico.



Buscar solución entre todos



Otra obra, que al parecer no tendrá continuidad de Estado es la Terminal Interurbana Cibao, Los Alcarrizos, ubicada en la parte de atrás de los terrenos donde se levanta una de las estaciones del teleférico. Los trabajos fueron paralizados a la altura de una estructura metálica.



El viceministro de Planificación y Regularización afirma que hay una serie de proyectos de movilidad en esa zona, lo cual trae un panorama diferente al que tenía el proyecto original y “por eso hay una coordinación interagencial y hay que esperar que todos los sectores conjuguen una solución ideal que sea para el beneficio de todos”.



En marzo del 2021, el senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) se opuso a la construcción de esa terminal de autobuses en la entrada de Los Alcarrizos.



La estación se contempló para operar 65 rutas interurbanas provenientes de Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Juan Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Salcedo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y San Cristóbal. En promedio, se proyectó que movilizaría 9,887 pasajeros por día.



Mamá Tingó o terminal Interurbana Norte fue contemplada para hacerse en Villa Mella, cerca de la avenida Jacobo Majluta.

Se hizo sin consultar a los sectores

Aunque existe una Memoria de Diseño para Operación de Terminales de Autobuses realizada por la división de movilidad sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en donde se establece el diseño de las obras, el sistema integrado de transporte a través de la creación de corredores, la descripción de la cantidad de rutas de transporte existente en cada demarcación, la proyección de vehículos que ingresan a la ciudad, así como la demanda de los pasajeros, Ángel Tejada refiere que el plan de descongestionar la ciudad se hizo sin consultar a los sectores.



“Ese plan se hizo sin consultar a los sectores. Era un plan que incluía sacar todos los vehículos y autobuses grandes del Distrito Nacional. Entonces, ¿tú sabes lo que tenían que hacer las compañías? Llevar el transporte urbano hasta ese punto y después comprar vehículos pequeños para entonces hacer el transporte interno de la ciudad”, describió el funcionario.