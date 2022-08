Email it

Santo Domingo.-El jefe de seguridad del Ayuntamiento de Higüey, conocido como oficial Alcántara, amenazó a los empleados del cabildo, a través de un audio en un grupo de WhatsApp interno, de que si no votaban por el edil en un sondeo digital podrían tener consecuencias.

La denuncia fue hecha por el periodista de esa demarcación, Wilkin Paniagua Cedano, quien había tenido acceso a los audios de la conversación de Whatsapp y procedió a denunciar las amenazas del oficial del Ejército.

A raíz de la denuncia, el Alcalde de Higüey Barun Duluc le advirtió al comunicador Paniagua que el oficial es tiene un rosario de muertes en su haber.

“Tú me ataca a mí y no pasa nada. Pero tu ataca a un militar de barrio que viene de pasar hambre. Entonces yo lo que te digo es que Alcántara es un muchacho bueno. Pero yo no tengo control de él ciento por ciento y ¿qué tu cree que puede él hacer? o ¿que tu cree que puede pasar, donde él tiene ya medio cementerio?.

Para que tú te claro en la capital él ha matado como 15 o a 20. Para que tu sepas con quien está bregando, oíste y si tu quiere ve investígalo. Y aquí cuando estuvo en Politur cuando había secuestro que había que darle de baja a dos o tres también lo usaban a él. Ok.”, le advierte Duluc al comunicador.

Audio del Alcalde de Higüey Barún Duluc

A raíz de la denuncia, el oficial Alcántara no tuvo reparo y envió otro audio advirtiendo de que si se enteraba de quien filtró la información lo iba a reventar.

“Oiga lo que le voy a decir al personal de este grupo todo lo que se maneja aquí se maneja interno ..y al que yo me de cuenta de que mando esa vaina le voy a reventar su huevo adentro y apuesten a mi”, amenaza Alcántara en el grupo de empleados del Ayuntamiento de Higüey.

Las amenazas de Alcántara al personal surgieron por una encuesta que se había publicado en un blog de la provincia para medir popularidad, por lo que se obligaba al personal a apoyar a Duluc.