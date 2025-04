El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó a Santo Domingo para manifestar su solidaridad con el país tras el trágico accidente ocurrido.



Adams tiene previsto arribar a la República Dominicana a las 12:35 de la madrugada de este lunes por el Aeropuerto Internacional Las Américas, a través de la aerolínea Delta Airlines.



La agenda comenzará a las 8:15 de la mañana con un desayuno junto a los alcaldes de varios municipios, en el hotel Embajador.



El funcionario estadounidense visitará en el día de hoy las antiguas instalaciones de la discoteca Jet Set, entre las 11:00 a.m. y las 11:45 a.m.



Además, se reunirá con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta. A las 8:00 de la noche asistirá a una misa pública en la iglesia San Antonio de Padua.



También se contempla una posible visita a las familias del merenguero Rubby Pérez y de un detective retirado de Nueva York que falleció en la tragedia, aunque aún no se han confirmado el día, la hora ni el lugar.



Se espera que también sostenga encuentros con los directores del Palacio de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrante).



Eric Adams estará acompañado por el comisionado de Transportes, Ydanis Rodríguez, de origen dominicano.



La comunidad dominicana en el exterior realizó varias vigilias en distintos lugares en honor a las víctimas de la tragedia ocurrida la madrugada del pasado martes. La más concurrida se efectuó en horas de la tarde del pasado viernes en el hospital Lincoln, en El Bronx, con la asistencia de más de mil personas, en su mayoría dominicanas, convocada por el carismático reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización Ministros Hispanos de NY.