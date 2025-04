En solidaridad y visiblemente afectado con la situación, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó ayer la zona cero de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, desde cuyo escenario expresó estar “completamente roto” por las 231 personas que a la fecha han fallecido a causa del desplome del techo del centro nocturno.



Identificado con el dolor de los dominicanos, sobre todo del millón que vive actualmente en la ciudad de Nueva York, Adams manifestó que una cosa fue leer o ver a través de las noticias la tragedia, pero que el impacto de ver las caras de las personas que se perdieron en la discoteca cuando su techo colapsó, fue otro. Por ello, ofreció su asistencia para hacer todo lo posible para prevenir que algo como esto suceda de nuevo, lo cual se les debe a todas las personas que se han perdido.



Con el rostro compungido observó en la zona lo que hoy día son solo muros, escombros y, a su vez, un altar donde familiares, amigos y ciudadanos llevan flores y encienden velas a las víctimas de la tragedia ocurrida la madrugada del pasado martes cuando el destacado merenguero Rubby Pérez, que también pereció bajo los escombros, amenizaba una fiesta.



Eric Adams dijo que en cada uno de los rostros que vio en las fotografías colgadas en el lugar, vio a Ana Almánzar, la primera mujer de origen dominicano elegida vicealcaldesa en Nueva York; a Idanis Rodríguez, que es el primer comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, también de ascendencia dominicana o al dominicano Radhamés Rodríguez, quien actualmente es el presidente de la Asociación de Bodegueros de América (UBA).



“Cuando veo esas caras aquí y las caras que están en frente de los velones, en el frente del lugar acá, vi a los Almánzar que perdí, vi a los Idanis que perdimos, vi a los Rodríguez que hemos perdido, veo a mi familia, que representa no sólo lo que es lo mejor de este país, pero también lo mejor de nuestro país. Tenemos un millón de dominicanos en el estado, en Nueva York. Creemos en la familia, creemos en la fe, creemos en la seguridad social pública, creemos en los niños”, expresó al conversar con la prensa nacional.

El alcalde de Nueva York, en una visita a RD, estuvo ayer en la zona cero de la tragedia de Jet Set en solidaridad. Danny Polanco

Gesto de solidaridad



El alcalde de Nueva York indicó que el cónsul dominicano en Nueva York y quien le acompañó en la vista, fue quien le permitió poder estar en suelo dominicano para ofrecer las condolencias al país y compartir el luto. “Tiene más significado para mí de manera personal que para quizás ustedes. Mi corazón está completamente roto y nunca podré olvidar las imágenes que he visto aquí hoy y aprendí a no cuestionar a Dios, en el Dios que yo confío. Las cosas que aún no podemos comprender, pero debemos tomar este dolor en propósito”, manifestó.



El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, agradeció el gesto de solidaridad del alcalde de la ciudad estadounidense, que encabezó la primera delegación internacional que llega a República Dominicana luego de la tragedia. “Él ha venido en un gesto de solidaridad a decirle al pueblo dominicano que está con nosotros”, afirmó.

El alcalde también estuvo en una misa en la iglesia San Antonio de Padua.

Con socorristas, en misa y visitó familiar víctima

Durante su visita a República Dominicana, el alcalde de Nueva York también se reunió en la mañana de ayer con los socorristas en la sede del Departamento de Policía de Santo Domingo con la participación de los jefes de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Intrant, el COE, la Digesett e Infotep.



En horas de la tarde, el alcalde de la gran manzana visitó a la familia del detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por siglas en inglés), Emmanuel Gómez Jiménez, que murió en la tragedia.



Eric Adams cerró su agenda en el país con su participación en una misa con el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria, en la iglesia San Antonio de Padua.