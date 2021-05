Alcalde Manuel Jiménez destaca impacto que tendrá construcción estadio en SDE

El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez destacó el impacto social y económico que tendrá para la República Dominicana la construcción de un estadio de béisbol en el municipio más grande del país.

“Nosotros fuimos campeones en el Clásico Mundial del Béisbol, por orden natural, la sede para el próximo certamen debió hacerse en la República Dominicana pero no había lugar donde hacerlo" indicó.

Manuel Jiménez sostuvo que no se explica que siendo la República Dominicana el país con mayor número de jugadores en el béisbol de las Grandes Ligas después de Estados Unidos no se explica que no tengamos un estadio con las condiciones necesarias para recibir juegos de las Grandes Ligas, Serie del Caribe, Clásico Mundial de Béisbol.

Al ser entrevistado por el periodista Moisés González Peña para el canal de Youtube y periódico digital Despertarnacional.com.do , el alcalde Manuel Jiménez dijo que con la construcción del nuevo estadio que se levantaría en los terrenos del Hipódromo Quinto Centenario, Santo Domingo Este se convertirá en un punto de referencia para el béisbol en el país y en el Caribe porque podrán celebrase juegos de grandes ligas con todos los detalles.

Esta semana la estrella dominicana del béisbol y ex gerente general del Escogido, Moisés Alou, y el ex grandes ligas y ex gerente general del Licey, Junior Noboa, se reunieron este jueves con el alcalde de San Domingo Este, Manuel Jiménez, para conocer detalles del proyecto de construcción de un estadio en el municipio más grande del país.

Durante el encuentro el alcalde repasó junto a Noboa y Alou los planes de lo que será el terreno y la estructura del estadio, concebido para que sea el más moderno de todo el Caribe y el único con capacidad para acoger juegos oficiales de la MLB de los Estados Unidos. Según Jiménez, ya se han conseguido importantes avances en la identificación de posibles inversiones privadas que estarían participando del proyecto junto al Estado.

El estadio profesional de béisbol de Santo Domingo Este se construiría en terrenos pertenecientes al Hipódromo V Centenario.

Cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader. Se recuerda que en octubre del 2020 Jiménez quien visitó distintas ciudades de los Estados Unidos donde puso énfasis en que dicha reunión contribuirá para que “hagamos las cosas como se lo merecen nuestros munícipes”.

Los Bravos de Atlanta se mostraron en disposición de dar asesoría para la construcción de un estadio en el municipio Santo Domingo Este, para el desarrollo del béisbol en sus diferentes categorías.