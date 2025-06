La vicepresidenta Raquel Peña encabezó ayer el Primer Encuentro Nacional del Programa “La Ruta de la Prevención”, una iniciativa que promueve la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a otras instituciones del Gobierno, con la finalidad de alertar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre las graves consecuencias del consumo y tráfico de estupefacientes.



La actividad, que tiene como lema “Todos X La Prevención” se enmarca dentro de las estrategias gubernamentales, para que a través de una experiencia vivencial, los jóvenes reciban orientaciones directas, sobre las secuelas y repercusiones legales de cometer delitos relacionados con el narcotráfico.



Durante la primera fase de esta jornada, realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, participaron más de 400 estudiantes de siete distritos escolares, en mesas de trabajo, que incluyeron charlas de prevención y sensibilización, dinámicas de integración, testimonios, así como otras actividades tendentes a prevenir el uso indebido de sustancias narcóticas.



En el acto, el titular de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, adelantó que la intención del superior Gobierno es llegar con la Ruta de la Prevención a todas las escuelas y colegios del país.



“Desde el 2023, cuando empezó el programa, estamos motivando a los estudiantes a ser actores y multiplicadores de primera línea en la prevención, como paso primordial para para que comprendan las consecuencias y la gravedad del uso, tráfico y venta de drogas”.



Aseguró que desde la DNCD están firmemente comprometidos con la misión del gobierno del presidente Luis Abinader, que es impedir que la epidemia de las nuevas sustancias psicoactivas que ya afecta a tantas naciones cause un efecto letal y devastador en la sociedad dominicana.



El vicealmirante Cabrera Ulloa hizo un llamado a la colaboración de todos los actores sociales en esta iniciativa y agregó que como bien la expresa el lema de este encuentro, todos deben unirse por la prevención.



“No hay herramienta de prevención más efectiva que la educación y no hablamos de una educación genérica, sino de aquella que ofrece información de calidad, que hace participes a los jóvenes y sobre todo, la que busca informarles enfáticamente sobre el riesgo inminente al que se enfrentan ante las drogas”, dijo.



La formación



En la actividad, la coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Kenya Romero, explicó el alcance del plan y aseguró que los estudiantes de los centros educativos, reciben de primera mano un amplio programa de charlas, entrevistas y exposiciones, lo que los convierte en entes multiplicadores sobre la problemática de las drogas.



“El objetivo del programa radica en establecer como eje transversal entre los participantes: el conocimiento y la observación para entender la realidad social sobre problemática de drogas, así como su impacto en la nación”, precisó.



En nombre de los estudiantes habló Dahiana Altagracia Rodríguez, del Liceo Manuel Félix Peña, quien instó a las autoridades a que sigan ejecutando y fortaleciendo iniciativas de esta índole, ya que les acercan a la realidad.



“Estas experiencias educativas no solo amplían nuestros horizontes de conocimiento, sino que también nos empoderan como ciudadanos conscientes, expresó.

Entidades conforman el programa de la DNCD

En el novedoso programa, acompañan a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Drogas (CND), la Escuela de la Judicatura, la Comisión Militar y Policial, Hogar Crea, entre otras instituciones.



Al acto asistieron, además, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez; el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio Cesar Cano y los directores de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito y de Hogar Crea, Julio Manuel Díaz.



También, estuvieron presentes el encargado de la División del Caribe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Michael Miranda; la directora de la sección Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, Rebecca Márquez; así como los agentes especiales de la DEA, Kaleb Sanderson, Melitón Cordero y Francisco Pérez.