Punta Cana.- Alessandra Melendez Berry ha sido seleccionada para representar a la República Dominicana en el certamen “The Look Of The Year” uno de los eventos más importantes de la moda que se presentara el domingo octubre 23, 2022 en el Gran Casino De Sanremo, Italia.

Alessandra también representa a La Republica Dominicana en »Best Model of The World». El prestigioso evento tendrá lugar en la esplendorosa ciudad de Estambul, Turquía, el 3 de diciembre de 2022.

Jasol Cabral, director ejecutivo de Producciones Jamicabe, se desempeña como director nacional de los dos certamen en la República Dominicana y ha seleccionado la candidata representante del país durante las últimas dos décadas. Dijo que “escogí a Alessandra porque tiene todas las cualidades necesarias para ganar una competencia de esta magnitud. Es muy disciplinada, tiene el aplomo, la gracia, el glamour y el carisma para ser una top model a nivel mundial y representará de manera excelente a nuestro país”.

En agosto de 2020, durante los confinamientos por la pandemia, Meléndez Berry se mudó a la República Dominicana con su familia y rápidamente se conectó con Nileny Dippton, la entrenadora de modelos y directora ejecutiva de Nefer Models, quien inmediatamente vio su talento y potencial en bruto.

“Alessandra es un talento especial. Tiene una poderosa combinación de factores que la convierten en una auténtica fuerza en la industria: una belleza única, una elegancia sutil y una energía vibrante que llama la atención en cada cuarto que habita. La firmé en el acto y estoy encantada de que el mundo pueda presenciar lo que vi”. dijo Dippton.

Bajo la tutela de Dippton, la modelo dominicano-escocesa tomó por asalto la industria de la moda en su debut en 2021, convirtiéndose en el rostro oficial de RD Fashion Week, donde desfiló para Versa, Paraca, Miguel Genao, Tiffany Fermin y la diseñadora destacada Giannina Azar quien también la invitó a adornar el escenario de su desfile en La Fashion Week.

Meléndez Berry actualmente estudia en IFA (International Fashion Academy in París mientras se prepara simultáneamente para su participaciones en estos dos gran eventos.

“Estoy feliz de haber sido elegida para representar a mi país en Best Model of the World Y Look Of The Year. No doy por sentado el significado de este momento y espero enorgullecer a todos a lo largo de este proceso”, afirmó Meléndez Berry.

Fundada en 1988, Best Model of the World es una de los concursos de modelos más prestigiosos del mundo y está producida y dirigida por Ekan Ogeman en Turquía. El concurso se televisará en toda Europa y se transmitirá digitalmente a través de YouTube y otras plataformas.

The Look Of The Year es dirigido por Ivana Triolo fue fundado en Milán Italia en el 1983. La famosa modelo profesional Cindy Crawford fue la ganadora el primer año. El concurso es uno de lo más importantes en Europa para el mundo de la moda.