El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que ya se percibe una ofensiva contra el Congreso Nacional por parte de sectores que, según dijo: “Buscan boicotear cualquier intento” de aprobación del nuevo Código Penal.



Pacheco consideró que existen “francotiradores” que han iniciado una campaña de críticas por la velocidad con que se está avanzando en el conocimiento del proyecto.



En medio de la sesión ordinaria, dijo que esos sectores estarían atacando a los legisladores, porque una comisión bicameral decidió acelerar los estudios del proyecto del Código Penal con jornadas extendidas de estudio y reuniones hasta tres días a la semana.



Ánimo para aprobación



Pacheco informó ayer que la mayoría de los legisladores favorece que la importante pieza legislativa sea refrendada en los días que le quedan a la legislatura.



Dijo que en el tiempo que tiene como diputado nunca había visto tanto ánimo para la aprobación de una iniciativa como lo hay con el Código Penal.



Manifestó que las diferentes bancadas partidarias están en la mejor disposición de que en la presente legislatura la República Dominicana sea dotada de un nuevo Código acorde con los avances que ha tenido la sociedad.



“Yo pienso que la generalidad de nuestros diputados y diputadas, mucho más del 90%, independientemente de cuál sea nuestra posición en relación a temas específicos con el Código Penal, está de acuerdo en que se apruebe esta pieza legislativa”, indicó.



Card y su peculiar denuncia contra retraso en sacar el nuevo CP



Mientras los diputados realizaban la sesión, frente a la casa del primer Poder del Estado, el Colegio de Abogados (CARD), dirigido por Trajano Vidal Potentini, celebró con bizcocho, refrescos y velas el 25 aniversario de la “irresponsabilidad política y congresual” de no aprobar un nuevo Código Penal dominicano.



El gremio que agrupa a los juristas bajo el lema “¡No más dilación, basta de la espera!”, se levantó contra la “inaceptable indiferencia” del Congreso Nacional, que ha postergado por un cuarto de siglo la aprobación de una pieza legislativa esencial para la modernización del sistema penal dominicano y la persecución del crimen organizado.



Potentini, tras realizar la simbólica y emblemática protesta, en compañía de decenas de togados, explicó que el referido código debe ser modificado para complementar la reforma procesal penal, además de ser indispensable para la eficiente ejecución de la política criminal del Estado dominicano.



Carlos Gil demanda refrendar nuevo marco jurídico ante caso Jet Set



El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) Carlos Gil, sobreviviente de la tragedia del Jet Set, ocurrida el pasado 8 de marzo, se reintegró ayer a las labores legislativas y aprovechó su presencia en la sesión para demandar de sus colegas la aprobación “sin retrasos” del nuevo Código Penal.



El congresista, visiblemente afectado por el fatídico suceso que arrebató la vida de 236 personas, afirmó que un hecho como ese no debe volver a ocurrir en la República Dominicana, por lo que aseguró que se hace “impostergable” la sanción de la tan esperada reforma legislativa, la cual “no puede esperar más”.



Gil dijo que como legisladores que son deben velar por hacer leyes que se cumplan, y deploró que hayan lugares donde asistan personas “con ese descuido que había” en el referido centro nocturno, que terminó en tragedia, con muertos, huérfanos y heridos. Manifestó que el país aún está en vilo, pidiendo se haga justicia. El representante de la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este en el órgano parlamentario lamentó la muerte de su chofer, Julio César Valera y la esposa de éste, fallecidos en la tragedia, a quien definió como un hermano, amigo y “un brazo”.



Hermana de Rubby llama a aprobar piezas CP y supervisión de obras



La diputada Lidia Pérez, hermana del merenguero Rubby Pérez, fenecido en la tragedia del Jet Set, hizo un llamado para que todas las pérdidas familiares en la lamentable desgracia no queden en el olvido y sean aprobados de manera urgente la reforma del Código Penal y “el proyecto de ley de supervisión e inspección periódica de infraestructuras y edificaciones”, el cual sometió a esa cámara, para prevenir casos como el que señaló. La pastora evangélica pidió a los legisladores dar salida a esta última iniciativa como una ofrenda de apoyo a los dolientes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la sesión de ayer.

La Cámara dio un mes para declarar bienes

La Cámara de Diputados dio un plazo de un mes para que los legisladores que faltan por completar su declaración jurada de bienes puedan hacerlo o de lo contrario, sus salarios serán retenidos.



Así lo informó este martes Alfredo Pacheco al hablar desde la sesión, en la que aclaró que es falsa la información de que 133 diputados y 10 senadores no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.



La cantidad de diputados actuales que no han completado su declaración jurada de bienes, es alrededor de un 15% de la matrícula total de legisladores, según detalló.