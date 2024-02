Santiago, RD.- Los incendios forestales significan un peligro para la salud del ecosistema, la diversidad biológica y la salud humana con la aparición de plagas y enfermedades.

El ambientalista Olmedo León destacó que el 98 % de estos siniestros son causados por actividades humanas, de las cuales asegura que en República Dominicana “no existe un régimen de consecuencias”.

Ambientalista Olmedo León

“Deben implementarse medidas contundentes a corto, mediano y largo plazo para detener esta mala práctica criminal. Las zonas protegidas son el nacimiento de fuentes acuíferas, refugio de vida silvestre o de especies endémicas en peligro de extinción”, manifestó el miembro de la Sociedad Ecológica Del Cibao (Soeci).

Por tal razón, propone vigilar las zonas de amortiguamiento y controlar todo lo que pase para así evitarlos.

León también calificó como grave que actualmente existan autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no cuenten con las capacidades necesarias en materia medioambiental.

“No sé para qué algunos lo estudian si no se aplican los conocimientos para el bienestar de la población. Muchas veces el que ocupa estos puestos es el amigo aunque no sabe nada y el que sabe de esto no es político y no ejerce”, comentó.

El ecologista considera que dicho ministerio posee una falta de recursos que le impiden realizar un mejor trabajo.

“Ese ministerio es la cenicienta de los políticos. Tienen muchísimas responsabilidades pero no los recursos suficientes para enfrentar lo que tienen que hacer. Lleva una logística que necesita mucho más presupuesto”, afirmó León.

Mala práctica

Con relación a los posibles fraudes millonarios al Estado relacionados con demandas de indemnizaciones que abarcan casi el 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, el gestor ambiental hizo un llamado al presidente Luis Abinader para resolver esta situación.

“Esto es una mala práctica de adueñarse de los espacios públicos. Por años fue declarada área protegida y ahora aparecen supuestos dueños. Lo peor es que los tribunales le están dando ganancia de causa. Al presidente que detenga eso. Los ladrones de cuello blanco deben encarcelarse”, opinó.

Al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70 % de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.

Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447 metros cuadrados dentro del ámbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensación por miles de millones de pesos.