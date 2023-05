Email it

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior Fernández, afirmó que es necesario establecer la ley del primer empleo que cree incentivos fiscales para que las empresas contraten a personas que no están insertadas en el mercado laboral.



El dirigente empresarial dijo que otra forma de inserción de los jóvenes en la economía es mediante sus propios emprendimientos, para lo que son necesarios incentivos fiscales, entre los que citó liberarlos del pago de anticipo.



Sostuvo que todos los empresarios e inclusos funcionarios públicos reconocen que el pago de anticipo lesiona la capacidad de los negocios, “pero es una herramienta compleja porque le da mucho flujo al Gobierno” que sale de las empresas productivas. Entrevistado por Pablo McKinney en el programa “McKinney”, por Color Visión, Senior Fernández dijo que hay que plantearse buscar la forma de cómo abordar el anticipo, que en su opinión forma parte de un tema más general de una reforma fiscal necesaria. Senior Fernández enumeró los retrasos que a su juicio vive el país en materia tributaria y de gastos, entre los que citó la existencia de un Código Monetario y Financiero del año 1992 que se correspondía con una economía agropecuaria con rasgos industriales, pero que ya no responde a una economía más industrializada y de servicios, que no se resuelve con parches fiscales como los que se han hecho. Dijo que eso explica que la recaudación del Gobierno se sitúe en solo 14%, mientras que el gasto monta al 16%, y quedan ambas muy por debajo del promedio de América Latina. Senior Fernández favoreció que se simplifique el sistema impositivo sin aumentar tasas para que el Gobierno obtenga una mejor recaudación.