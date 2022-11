El Congreso Nacional va rumbo a cerrar el año legislativo 2022 con poco progreso en aprobaciones de iniciativas priorizadas.



Esto sucede cuando falta poco días para entrar diciembre, mes cargado de agendas festivas y en donde los senadores y diputados se desplazan a sus respectivas localidades a celebrar la navidad.



Así se refleja en el listado de 37 iniciativas que presentó en febrero pasado Ovi Saldívar Mota, viceministro administrativo de la Presidencia y enlace entre el Poder Ejecutivo y el órgano parlamentario.

De los 36 proyectos de leyes y el contrato que consigna el documento, solo dos han sido aprobados por ambas cámaras congresuales.



Se trata de la Ley de Juicios de Extinción de Dominio y la Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana (ya promulgadas por el presidente Luis Abinader).



No obstante, hay cinco iniciativas a mitad de camino: cuatro aprobadas por el Senado y una (contrato) por la Cámara de Diputados, que son el proyecto de ley de orgánica ordenamiento territorial, uso del suelo y asentamientos humanos; el de comercio marítimo; y el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); y que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados.



También pertenece a ese listado el contrato de fideicomiso público Central Termoeléctrica Punta Catalina (fideicomiso CTPC), suscrito el 21 de octubre de 2021, entre el Estado dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Fiduciaria Reservas, S.A.



Este acuerdo, propuesto por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por los diputados el pasado 11 de enero, y luego pasó al Senado. El mismo aún está vigente en la Cámara Alta debido a que los contratos no perimen.



Se recuerda que la iniciativa generó debates en distintos sectores del país, razón por la cual no fue ratificada por los senadores.



Pendientes



Del listado de iniciativas priorizadas para este año que esperan aprobación del Congreso destacan el proyecto de Código Penal; de seguridad y defensa nacional de la República Dominicana; de referendo; de Agua; y el que crea la cámara nacional de alquiler de viviendas a los dominicanos del exterior jubilados por vejez o discapacidad física.



También es parte del grupo el proyecto de Cámara de Cuentas; que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGET); el contra la trata de personas en el marco de la seguridad ciudadana y de la protección de los derechos humanos; que modifica la Ley No. 112-00, General de Hidrocarburos; el que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros proyectos.



Iniciativa del PE fuera de listado



Aunque en este 2022, el Congreso Nacional conoció y aprobó iniciativas sometidas por el Poder Ejecutivo, como el proyecto de ley que grava de manera provisional con valor cero el impuesto ad valorem a los combustibles en la República Dominicana (Ley 6-22 sobre Tasa Cero), cabe destacar que éstas no pertenecen al listado que ofreció el viceministro de Asuntos Interinstitucionales y Relación con los Poderes del Estado a principio de año.



Dicha ley fue introducida al órgano bicameral a raíz de la crisis generada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que fue después del listado oficial.

Algunas tienen más de 10 años a espera de sanción

De las 37 iniciativas priorizadas para trabajarlas durante el año 2022-2023 en el Congreso Nacional, algunas tienen más de 10 años esperando la conviertan en ley. Esas legislaciones son el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos; de Cámara de Cuentas; de Agua; y el proyecto que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados. Tienen más de una década detenidos también el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas; ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional; de cheques de la República Dominicana; y el que modifica la Ley No. 112-00, General de Hidrocarburos. El proyecto de ley del Código Penal, que es el primero en la lista, es la legislación de las últimas dos décadas que más controversia y “lucha” ha generado en el Congreso para conseguir el consenso entre ambas cámaras legislativas. La pieza busca reformar el código vigente, promulgado en 1884. El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, minaban las críticas y comentarios sobre el proyecto del Código Penal, el cual se conocía en ese momento.