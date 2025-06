El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario por la negligencia en el cuidado del techo de la discoteca donde murieron 236 personas

Dos meses y cuatro días después del colapso del techo de la discoteca Jet Set que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos, el Ministerio Público puso en ejecución acciones penales en contra del empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel, a quienes arrestó bajo los cargos de homicidio involuntario..



Tras permanecer por más de siete horas en la sede de la Procuraduría General de la República donde fueron interrogados por el director de Persecución, Wilson Camacho, los hermanos Espaillat fueron trasladados a la carcelita del palacio de Justicia del Distrito Nacional donde permanecerá hasta que el órgano investigador deposite la solicitud de medida de coerción.



La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.



Según un comunicado del Ministerio Público, la orden de arresto, alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.

Dijo que ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara la madrugada del o de abril mientras el merenguero Rubby Pérez, fallecido, amenizaba la fiesta.



Miguel Valerio abogado que junto a Ramón Núñez, acompañó a los Espaillat a comparecer ante las autoridades, manifestó estar de acuerdo con la calificación de homicidio involuntario dado al hecho donde también perdieron la vida la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, el expelotero de Grande Liga, Octavio Dotel, así como los hermanos Manuel y Alexandra Grullón, Eduardo Estrella, hijo, y otras 230 personas que se encontraban en la tradicional fiesta de los lunes.



“Desde que hay un muerto, si no tuvo voluntad, hay homicidio involuntario y nosotros hasta ese punto compartimos la calificación de la fiscalía porque es un hecho que se tiene que tomar su tiempo investigándose”, expresó Valerio.



“La hermana de Espaillat que hoy está detenido, estaba en el lugar de los hecho, o sea que maldad, no hubo. No hubo mala fe, no hubo intensión. Esto fue algo que nadie quería que pasara”, manifestó al destacar que la hoy imputado, podría considerarse como víctima del hecho.



Declaración de exempleadol



Al ser abordado sobre el hecho de que el exempleado del local, Gregory Adames, haya entregado su celular al Ministerio Público para que verifique que él había advertido al señor Espaillat de las condiciones del local y recomendaba no realizar la fiesta ese día, Valerio expresó tener una versión de lo que él dijo pero por ahora, la investigación está en una fase secreta.



Negó que los propietarios del centro de diversión estuvieran intimidando testigos como manifestó el Ministerio Público, por considerar que al tratarse de un hecho involuntario, la familia que durante 52 años regenteó el Jet Set no tiene necesidad de recurrir a esa práctica.



Manifestó, además, que una vez sea depositada la solicitud de medida de coerción junto al informe pericial que fue elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), van revisar lo que ahí se dice a fin de identificar las causas del hecho.



“El caso ahora es uno solo ¿Qué ocurrió la noche de amanecer o de abril?” enfatizó al destacar que se está ante un caso que tiene que ser ejemplar en cuanto a qué pasa con las estructuras en el país, cómo se revisan o inspeccionan.



Valerio la actitud de su cliente durante estos más de dos meses de la tragedia, destacando que no representa peligro de fuga y cuenta con los presupuestos necesarios para que se le imponga una medida coercitiva distinta a la prisión preventiva.



“Él se presentó. Está en país. No se ha movido. Y, él es una persona como ustedes los medios de comunicación. Evidentemente no hay peligro de fuga y la investigación casi se agotó. Ahora lo que toca es analizar la prueba”, puntualizó.



Al cuestionarlo respecto a la respuesta a dar a las víctimas y sus familiares, el togado destacó que la familia Espaillat ha diseñado una estrategia con el fin de resarcir a cada víctima y que ninguna persona que quedara huérfana como consecuencia del lamentable hecho, quede desamparada.



Hasta el momento, la Procuraduría solo le imputa violación al artículo 319 del Código Penal.

Peritos responsables de investigar caso Jet Set

La comisión que realizó la investigación forense entrega a la Procuraduría, y una simulación de lo que habría ocurrido la madrugada del 8 de abril en el jet set, está coordinada por Leonardo Reyes e integrada el profesor Eduardo Fierro, ingeniero forense de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos; el ingeniero Máximo Corominas, patólogo estructural del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de España; el ingeniero Marcos Paniagua Yost, con maestría en la Universidad Católica de Chile y el ingeniero Remy Luciano, con maestría en ingeniería sismo resistente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.