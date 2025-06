La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, anunció la creación de un fondo para becas de estudios universitarios y artísticos en honor a su hija Alexandra María Grullón de Estrella, fallecida en la tragedia de Jet Set.



“Hoy, cuando se cumplen dos meses de la llegada de Alexandra a la morada de nuestro Creador, y también se cumple, ¡oh Dios!, el primer año de la boda con su esposo Eduardo, con plena fe en el plan divino, me permito anunciar en su memoria que crearé un fondo para apoyar económicamente a jóvenes que aspiren a carreras universitarias y, sobre todo, que compartan el propósito que soñó Alexandra: que tengamos el mejor país posible”, afirmó la presidenta de Sur Futuro.



La iniciativa social se llamará Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, y tiene como propósito firmar acuerdos con centros educativos en toda la geografía nacional. Los centros académicos que formen parte del programa serán los encargados de seleccionar a los candidatos, siempre entre los más necesitados y especialmente enfocados a las víctimas de la tragedia del 8 de abril, para luego presentarlos al Fondo para su aprobación. Se ha designado un Comité Gestor para formalizar el proceso operativo de manera que, en breve tiempo, se anuncie el otorgamiento de las primeras becas.



“En estos momentos, en que siento muy cerca la presencia de Dios, más que nunca mi vida es servir, orando y dando gracias a Él por darme fuerzas, porque las propias no me alcanzan”, indicó Segura de Grullón.