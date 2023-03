La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) informó ayer que el 30 de junio solicitará la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que no cumplan con la ley de Libre Acceso a la Información Pública.



Dijo que en el segundo trimestre de este año comenzarán a aplicar las sanciones administrativas que establece esta ley por incumplimiento, en virtud de que para la dirección de Ética, el cumplimiento de la ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente.



“La Digeig solicitará el 30 de junio de este año la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información, fuente principal de la política de Transparencia que está construyendo el gobierno dominicano, política de la que la Digeig es responsable”, refiere el comunicado de la institución.



La Digeig, también informó que 174 de 226 instituciones públicas superaron el ranking de 85 puntos en cumplimiento a las informaciones mínimas establecidas por la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.



La información fue ofrecida al hacer público el índice de Transparencia de evaluación de instituciones públicas del año 2022 en base a los criterios que establece la Resolución No. 002-2021 de la Digeig.