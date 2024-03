ESCUCHA ESTA NOTICIA

DUARTE.- El Ministerio Público de esta jurisdicción depositó el escrito de apelación de la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, adoptada por la jueza Josefina Noemí Díaz, que dejó en libertad al regidor Elías José Polanco, vinculado a una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes por la ruta Colombia-México-Estados Unidos, como destino final.

El órgano persecutor de los delitos procedió con la apelación al considerar incorrecta la decisión que ordena la libertad del imputado.

Sobre el caso, el expediente relata que el hoy imputado Elías José Polanco Taveras se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, al establecer que este se comprometía a llevar personas a los Estados Unidos, utilizando una ruta específica, cobrando para ello una suma de dinero por este servicio, como ocurrió en el último caso a la víctima hoy desaparecida Luis Escolástico Minaya en un viaje que tenía como destino esa nación.

Indica que el imputado ya ha realizado este tipo de actividades ilegales con otras personas como se menciona en los testimonios colectados, recibiendo por años pagos significativos por sus servicios, tanto en este caso de la persona hoy desaparecida como en otros previos, lo que demuestra un patrón de conducta consistente en la explotación de personas con el fin de obtener beneficios económicos.

Además, el expediente señala que se encarga de planificar viajes ilegales como cabecilla a nivel nacional de una red dedicada a esa actividad ilícita, seleccionando la ruta y organizando los detalles logísticos, lo que implica un papel activo en el proceso de tráfico de personas.

En cuanto a la victima de este último proceso Luis Escolástico Minaya, se ha establecido que desapareció después de iniciar el viaje con el hoy imputado Elías José Polanco Taveras y que nunca llegó a su destino final en los Estados Unidos, sin que el procesado proporcionara información sobre el paradero de la víctima después de su salida de la República Dominicana, lo que sugiere un posible ocultamiento de pruebas y conocimiento de la situación ilegal.

Sobre el historial de actividades similares, señala que, de acuerdo a las personas que declararon por ante el Ministerio Público, el hoy imputado Polanco Taveras ha ofrecido servicios similares a otras personas que también buscaban llegar a los Estados Unidos, lo que indica una actividad recurrente y sistemática en el tráfico de migrantes.

De igual manera, el Ministerio Público indicó que el hoy imputado utilizó intermediarios y conexiones en diferentes países (Colombia-México-Estados Unidos) para facilitar el cruce ilegal de fronteras, lo que demuestra una organización y planificación deliberada en la comisión del delito.

La decisión fue apelada ante la Corte de Apelación de esta demarcación.

El Ministerio Público resaltó que, basándose en las evidencias presentadas, puede argumentar y probar que Elías José Polanco Taveras es responsable del delito de trata de personas, ya que su conducta involucra la planificación y ejecución de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de migrantes, con el objetivo de obtener beneficios económicos a expensas de la explotación de otras personas, hecho que se encuentra tipificado en los artículos 2 y 7, letras A, B, C, G y H, de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y los artículos 3, 4 y 5 de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del ciudadano Luis Escolástico Minaya y el Estado dominicano.

En ese sentido, destacó que durante el proceso fueron presentados elementos de pruebas que demuestran la vinculación del acusado con los hechos y con las cuales dijo que procurarán la sanción adecuada del mismo.

El órgano de justicia recordó que el arresto del regidor se produjo en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de haberse presentado la denuncia pública de su actividad delictiva. Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y se solicitó en su contra la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.