Email it

La incidencia de las aplicaciones de envío de comida dinamiza el sector comercio

En República Dominicana las plataformas de pedidos online han venido revolucionando la forma de realizar las entregas en los servicios a domicilio, hecho que cambió el comportamiento del consumidor y trajo consigo una creciente demanda en los productos.



En la etapa de pandemia, cuando todos se refugiaban en el interior de sus hogares por temor al contagio, cuando muchos se quedaron sin empleo; empresas de tecnología como Pedidos Ya, Uber Eats, Hugo y otros emprendimientos locales, junto a grandes cadenas de supermercados, les dieron la oportunidad a miles de jóvenes y empresas de tener ingresos en un tiempo en que el desarrollo económico nacional estaba detenido.



Las aplicaciones de envío cada día tienen más auge en el país, están presentes en las principales provincias y con un mayor despliegue en Santo Domingo.



Estas plataformas digitales compiten en el mercado por el liderazgo en los pedidos online. Esta lucha ha traído consigo la transformación de los deliveries tradicionales, junto a esto un aumento considerable en las ventas y publicidad en los negocios que optan por inscribirse en ellas.



Incidencia



Un ejemplo de las incidencias que tienen estas empresas de pedido es que Uber Eats en promedio, durante el tiempo de la pandemia en el 2020, creció 88% en órdenes en comparación con el 2019.

Además, hasta el momento se han canalizado más de 8 millones de órdenes a través de la app en todo el país.



Esto consolida a Uber Eats como un jugador clave en la reactivación y recuperación económica del mercado local.



Actualmente, la aplicación está disponible en tres ciudades, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y La Romana. De igual manera cuenta con más de 900 socios restaurantes y comercios, de los cuales 70 son opciones de negocios diversificados desde supermercados, farmacias, floristerías y más. El 52% de los comercios son pequeños y medianos negocios, lo que confirma el impacto en la economía local.



De igual modo, se encuentra Pedidos Ya, la cual durante el año 2019 realizó una alianza con Deliverys RD, lo que trajo como resultado una gran expansión en gran parte del territorio nacional, que aumentó así su posicionamiento y liderazgo como compañía de entregas a domicilio. Tras esta sociedad esta plataforma es la de mayor presencia en la República Dominicana, con 29 ciudades.



De estas aplicaciones internaciones de envíos de comida, la más reciente en el mercado dominicano es DIDI Food, que comenzó a operar en el 2022 y en el marco de su aniversario declaró que el número de restaurantes disponibles en la app ha crecido un 31% desde su lanzamiento, y del total, un 79% son pequeñas y medianas empresas gastronómicas.



También, desde julio 2022, DiDi Food está disponible en Santiago de los Caballeros, y resulta un apoyo al sector gastronómico de la Ciudad Corazón.



Estas aplicaciones facilitan a sus usuarios el acceso desde la comodidad de sus hogares a las grandes cadenas nacionales e internacionales de comida, al igual que a los pequeños restaurantes de un barrio e incluso los tradicionales pica pollo.



Junto al desarrollo que están teniendo estas plataformas, también están las Apps de grandes cadenas de supermercados, las cuales se unieron a esta transformación de los pedidos a domicilio, que permiten a sus clientes llevar en su teléfono celular todos los productos de sus tiendas.



Entre estos hipermercados se encuentran Bravo, Plaza Lama, La Sirena, El Nacional y otros, los cuales realizan gran parte de sus ventas a través de sus aplicaciones.



Es necesario resaltar que algunas cadenas de supermercados además de sus Apps utilizan otros tipos de plataformas digitales. De igual manera, se apoyan en el uso de otras empresas contratistas de delivery Eco mensajería.



Con el uso de estas aplicaciones los usuarios tienen varios beneficios, los consumidores se ahorran el tiempo de ir al supermercado o de salir a comprar cualquier comida, a cambio de que los comercios reciben el apoyo de aumentar sus ventas y su publicidad.



Seguridad



Ante la inseguridad que vive el país, tanto vehicular como delincuencial, los ejecutivos de plataformas como DIDI Food, Uber Eats y Pedidos Ya compartieron con elCaribe métodos y estrategias para garantizar la seguridad de sus usuarios y socios repartidores.



Herramientas de seguridad



La aplicación de DiDi Food dijo: “Contamos con herramientas como los bloqueos en áreas específicas que puedan presentar riesgos para los usuarios repartidores. También protegemos la información personal de quienes usan la app al no compartir datos como su número de teléfono real, sino que las comunicaciones se realizan a través de números de teléfono anónimos.



También está disponible el Botón de Emergencia que permite que los usuarios repartidores puedan comunicarse directamente con las autoridades correspondientes por medio del 911 en caso de que se trate de una emergencia.



De igual modo, Uber Eats expresó que esta aplicación realiza un seguimiento de cada entrega con tecnología GPS, además de contar con una lista de verificación de seguridad para motocicletas, la cual sirve como un recordatorio para tomar las precauciones necesarias, como revisar las llantas, los frenos y las marchas, usar el equipo de seguridad y seguir las reglas de tránsito.



Desde la Apps de Uber Eats los repartidores deben realizar la verificación de casco, a través de una selfis, antes de salir a llevar los pedidos. Esta medida contribuye a disminuir la cantidad de multas por la falta de colocación de casco que durante el 2021 fue de 395,468 en la República Dominicana.



Por su lado, Pedidos Ya, resaltó que realiza sesiones de trabajo en colaboración con la Policía Nacional y otras autoridades para mantener la colaboración conjunta, destacó que una de sus prioridades es la seguridad.



Retos que enfrentan las Apps en República Dominicana

• Muchos consumidores todavía prefieren comprar en persona sus productos, alegan que le gusta ver antes de comprar.

• Falta aumentar la confianza de los usuarios en estas formas de envío, porque muchos usuarios han denunciado que su pedido no llega a su destino.

• No todos los dominicanos saben cómo utilizar estas plataformas.

Poca incursión en los colmados

Con las plataformas arriba descritas y otras similares los colmados han presentado barreras para incursionar de lleno en ellas, por el hecho de que muchos de estos negocios presentan dificultades a la adaptación del entorno digital. Entre los desafíos que enfrentan los colmados para incursionar del todo en estas plataformas figura la logística y operaciones, debido a que estos negocios tienen una estructura operativa pequeña y pueden carecer de los recursos necesarios.



De igual modo, también está la competencia con grandes cadenas: las aplicaciones de pedidos en línea suelen estar dominadas por cadenas de supermercados que tienen una mayor capacidad financiera y una infraestructura más sólida. Esto puede dificultar que los colmados compitan en términos de precios, variedad de productos y alcance geográfico.



Ante esta situación, surgió la aplicación de pedidos en línea para colmados llamada Colmapp, la cual llega para brindar solución a quienes solicitan algún producto a estos negocios, por medio de sus teléfonos inteligente.