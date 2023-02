Email it

“Tomar la justicia por sus propias manos” era la intención del padre de Elisa Muñoz, de 33 años, acribillada junto a su esposo Joel Díaz por la Policía Nacional cuando regresaban de un culto evangélico de Villa Altagracia.



Mariano Muñoz, residente en los Estados Unidos, será sometido a la acción de la justicia por haber enviado de manera ilegal, desde esa nación, un fusil con su cargador y varias capsulas, así como una pistola con su cargador y cápsulas, las cuales serían utilizadas para atentar contra las personas que entiende que son responsables de la muerte de su hija, así como actores del sistema judicial.



“No solamente contra quien el entiende que cometieron el hecho sino también contra los actores del sistema. Él entiende que la justicia dominicana no sirve. Dan mucha vuelta, que se burlaban de él que la jueza no hacía nada, los fiscales no hacían nada y él tomó esa decisión”, es la información que manejan las autoridades judiciales.



Las armas de fuego y las municiones fueron decomisadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) por lo que las autoridades se dispusieron a hacer un seguimiento en el proceso de entrega de la mercancía y es en ese momento que se dan cuenta que Muñoz fue la persona que las introdujo al país y el uso que pretendía darle.



La Fiscalía de Santo Domingo Oeste solicitará la imposición de medida de coerción en su contra.

Cuando llegó la noticia de la muerte de la pareja, apenas hacía un mes que el padre de la novia la había entregado en el altar, y fue a un año y ocho meses del crimen que un tribunal dispuso el envío a juicio de los policías por el hecho.



A principio de noviembre del año pasado dictó apertura a juicio para el coronel César Maríñez Lora, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como los rasos Anthony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando Solís, Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Martes.