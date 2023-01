Email it

En la maratónica sesión de ayer marcada por debates y objeciones de los principales partidos de oposición, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura “como ley ordinaria” y con modificaciones el proyecto sobre fideicomiso público.



El pleno del órgano legislativo acogió el informe favorable que rindió la comisión especial presidida por el diputado Francisco Javier -Frank- Paulino, que contó con 102 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones.



La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo y que tiene por objeto regular el fideicomiso público y establecer su organización, estructura y funcionamiento, contó con 103 votos a favor, 61 en contra y cinco que no sufragaron.



El pleno congresual rechazó varias propuestas de modificaciones presentadas por los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Radhamés Camacho y Luis Henríquez; de la Fuerza del Pueblo (FP) Tobias Crespo; y de Alianza País (AP), Pedro Martínez.



De igual manera, el Pleno no acogió la solicitud hecha por Camacho y Crespo, para que la legislación fuera devuelta a la comisión especial para continuar su estudio. En cambio, la Cámara sí acogió la propuesta de Alfredo Pacheco, presidente del organismo.



Entre los objetivos específicos de la pieza legislativa se destaca el establecer la capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo.



Horas antes, Alfredo Pacheco recibió la visita del director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servicio Tulio Castaños Guzmán, quien entregó un documento que fija su posición sobre el proyecto de ley.



En su apoyo a la legislación, el titular de la Finjus destacó que el proyecto no es un invento de la República Dominicana, sino que se trata de una figura que existe en la mayoría de los países que conforman el globo terráqueo.



Ley Comercio Marítimo de la República Dominicana



En la sesión de ayer, la Cámara Baja aprobó en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto de comercio marítimo de la República Dominicana, sancionado en el Senado el pasado 11 de noviembre.



La pieza, que pasará al Poder Ejecutivo, tiene como objeto regular, dentro del territorio del país, los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades marítimas, para asegurar y proteger los legítimos derechos e intereses de las partes involucradas y, a la vez, promover la seguridad y el desarrollo del sector marítimo, la economía y el comercio en el país.



Ley sobre Recurso de Casación



El pleno de la Cámara de Diputados sancionó en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto sobre recurso de casación, propuesto por el senador Dionis Sánchez (FP-provincia de Pedernales).



La iniciativa establece el procedimiento de los recursos interpuestos en el ámbito de las materias civil, comercial, laboral, inmobiliario, contencioso administrativo y contencioso tributario, con el propósito de eficientizar los procesos que se ventilen en la Suprema Corte de Justicia.



Al igual que la anterior, la ley pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.



Cámara convierte en ley proyecto bonos soberanos por RD$363 mil MM



La Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de valores de deuda pública que ascienden a un monto máximo de 363 mil 257 millones 860 mil 888 pesos (RD$363,257,860,888.00) o su equivalente en moneda extranjera.



La legislación, sancionada en el Senado, pasará al Ejecutivo que, además, es el proponente.



Aprueban préstamos US$100 MM



Además de las iniciativas anteriores, la Cámara Baja refrendó en única lectura un contrato de préstamo por 100 millones de dólares para el financiamiento de un programa que será ejecutado por la Dirección General del Programa Supérate. Se trata del “Programa de Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en la República Dominicana”. El convenio pasará al Senado para su conocimiento.

La pieza sufrió cambios, incluido el artículo 13

Entre las modificaciones que sufrió el proyecto sobre fideicomiso público en el seno de la comisión especial se destaca que agregaron “sin el cual, no tendrá validez” al artículo seis, que trata sobre la constitución de los fideicomisos públicos; también añadieron “de acuerdo con el artículo 128, numeral 2), literal d) de la Constitución de la República” en el párrafo uno de dicho artículo. De la misma forma, agregaron el artículo siete, sobre constitución de los fideicomisos públicos de los demás poderes. El texto reza: “La constitución de todo fideicomiso público correspondiente a los demás poderes y órganos extrapoderes del Estado deberán ser aprobados por el Congreso Nacional”. De ahí en adelante fueron reenumerados los demás artículos. Al polémico artículo 14 (antiguo 13), que trata sobre Compras y Contrataciones Públicas, se reformó la parte final para que diga: se harán “de conformidad a la” Ley “No.” 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas Obras y Concesiones “y sus modificaciones”. Se recuerda que la normativa fue sancionada en el Senado en la pasada legislatura, está en la Cámara Baja desde el 19 de julio (pasada legislatura) y deberá ser sancionada en segunda lectura y volver al Senado.