Asesor presidencial para las Américas llama desde RD a promover prosperidad económica compartida

El asesor especial del presidente de los EE.UU Joe Biden, Christopher Dodd, hizo un llamado a la República Dominicana y a las Américas a fomentar la prosperidad económica compartida y sostenible y a asegurarse de que la democracia cumpla con el pueblo.

El mensaje fue emitido en el marco de la conferencia Business Future of the Americas, celebrada de forma presencial por primera vez después de cuatro años.

La actividad se realizó este miércoles en Santo Domingo con el auspicio de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe (AACCLA) y la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana (Amchamdr), que conmemora su centenario en el país.

“Somos más fuertes actuando juntos que solos, y el potencial de nuestras Américas es ilimitado”, proclamó el exlegislador estadounidense al fungir como orador principal de la actividad, que cuenta con la presencia del presidente Luis Abinader, destacados empresarios y funcionarios del Gobierno.

Dodd citó grandes retos que, como región las Américas tienen de frente, entre ellos la transición energética basada en energías limpias, el acceso a financiamiento de alta calidad, el desarrollo de infraestructura, el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, el impulso de las cadenas de abastecimiento y acceso a tecnologías.

“A través de sus membresías en las cámaras de comercio estadounidenses, confiamos en sus consejos, su ingenio y su perspicacia comercial para hacer crecer la actividad económica, la inversión y el comercio para fortalecer nuestros lazos democráticos, nuestra prosperidad compartida, la disponibilidad de trabajo digno y calidad sostenible de vida para los ciudadanos de nuestra América”, sostuvo Dodd.

En la apertura del evento habló el presidente de AmchamDR, Edwin De los Santos, quien señaló: «Estamos conscientes de los retos que enfrentamos y es por ello que la conferencia ‘Business Future of the Americas’ es un espacio clave para discutir y encontrar soluciones a los desafíos económicos actuales. Nos enfocaremos en temas de vital importancia y buscaremos soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo de nuestras economías».

Dodd fue presentado por Roberto Herrera, pasado presidente de Amcham, quien señaló que “su participación aporta una gran experiencia y dedicación a este papel, y lo que hace que sea excepcional es su compromiso con América Latina.

En el evento también tomó la palabra, Luis Laguerre , Presidente de Association of American Chambers of Commerce in Latin America and the Caribbean (AACCLA), quien sostuvo que «el sector privado es un aliado inestimable para desbloquear el potencial de los negocios en Latinoamérica y todos los días.»

Asimismo, en nombre del gobierno dominicano el canciller Roberto Alvarez se refirió al enfoque oficial de los últimos tres años destinados a fortalecer las alianzas público privadas en el país, un tema que ha sido asumido con determinación por el presidente Luis Abinader.

Desde su óptica, encuentros regionales como BFA 2023 contribuyen con el diálogo cara a cara y la conexión para crear oportunidades de inversión, comercio e impulso conjunto de iniciativas que fortalezcan las economías de las Américas.

