Al transcurrir once días de la puesta en marcha del protocolo sanitario para extranjeros en los hospitales públicos para deportar desde los centros a los indocumentados una vez sean atendidos, la asistencia de parturientas haitianas en las maternidades ha disminuido entre un 30 a un 40 %.



La información fue compartida ayer por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien indicó que los protocolos han sido aplicados tal como se estableció, incluido el respeto a los derechos humanos de los pacientes y atención a todos los que solicitan servicios de salud.



“No se está dejando de atender a nadie que tenga una emergencia, dentro del marco del respeto a todas las personas”, indicó el funcionario.



“No hay ningún protocolo o norma que no se esté cumpliendo”, enfatizó Atallah cuestionado sobre las críticas que han hecho algunos sectores.



Entrevistado por los medios en el acto de inauguración de la planta militar de ensamblaje de vehículos en San Cristóbal, el titular de Salud Pública defendió la medida de deportar a los indocumentados desde los hospitales al indicar que en los centros de salud se gastaba mucho dinero y que los índices de salud, que deben ser mejorados, se veían afectados.



El protocolo



El protocolo de atención hospitalaria para extranjeros en los centros de la red pública de salud con el que se busca repatriar a las parturientas, una vez sean atendidas si se encuentran en estado irregular, fue puesto en marcha el pasado 21 de abril en 33 centros de salud del país que, según las autoridades, atienden entre el 70 u 80 por ciento de todos los nacimientos de extranjeros en la República Dominicana.



El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, informó al inicio de la implementación de la medida que el 45% y 55 % de los nacimientos en las principales maternidades corresponden a extranjeras haitianas. Refirió, asimismo, que la cifra a nivel nacional es que el “36.3 % de todos los nacimientos son de extranjeras haitianas”.



El titular del Servicio Nacional de Salud comentó que en el pasado mes de enero, la maternidad La Altagracia tuvo un porcentaje de 52 % de parturientas haitianas y un 48 % de dominicanas; en febrero, tuvo un 55 % de nacimientos de dominicanas y un 44 % de extranjeras haitianas y que en marzo el 57 % fue de dominicanas y un 42 % de haitianas.



Sostuvo que hay lugares como Higüey donde se encuentra un porcentaje que supera el 70 % de los nacimientos que son de haitianas y que en provincias como Elías Piña, Dajabón, Mao y Santiago, se supera, en sentido general, 45 % de los nacimientos. De acuerdo a las palabras de Mario Lama, de cada tres parturientas, una en este momento es extranjera haitiana. Solo el 0.02 %, de los partos en las maternidades públicas del país otras nacionalidades, afirma.



El protocolo aplicado en los 33 hospitales establece que todo paciente deberá identificarse. Si no califica, será atendido y luego repatriado. En cada hospital hay agentes migratorios que son los encargados de acompañar a los indocumentados a los autobuses que la Dirección General de Migración mantiene apostado en cada uno de los centros de salud.



En medio de la implementación, sectores como el Colegio Médico Dominicano han denunciado que no se espera la recuperación de los pacientes luego de ser atendidos.

Protocolo es la medida 11 de las 15 anunciadas

El protocolo en los hospitales forma parte de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para controlar la migración irregular y garantizar la soberanía nacional. El protocolo es la medida número 11. Mientras tanto, organismos han alertado sobre las posibles enfermedades que podrían desarrollar, por ejemplo, las parturientas ilegales que son deportadas hacia su país en apenas horas de haber dado a luz.