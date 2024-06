ESCUCHA ESTA NOTICIA

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, anunció que fue eliminado el vertedero improvisado número 100 en esta demarcación, esto como parte de los operativos realizados del plan de los primeros 100 días de gestión.

«Finalmente hemos llegado al cien, más de 30 mil toneladas de basura en solo un mes. Al menos el 30 por ciento de toda esa basura iría a las calles sino hubiese encontrado un contenedor», expresó Astacio tras la eliminacion del vertedero improvisado en el sector Las Enfermeras, correspondiente a Los Mina Sur.

En ese sentido, destacó que tras los operativos para eliminar verdeteros improvisados, la ciudad empieza a verse limpia gracias al esfuerzo de la actual gestión. «La basura no toca el piso, la basura tiene días, la basura se paga», recordó el edil.

La Alcaldía de Santo Domingo Este lleva a cabo una intensa labor para abordar la proliferación de vertederos clandestinos en puntos críticos del municipio, así como la implementación de medidas preventivas a largo plazo.

Entre los sectores donde se han eliminado vertederos improvisados están: Alma Rosa 1ra, Almadela, Marginal Sur Las Americas, Autopista San Isidro, Labrador, Avenida San Vicente, Avenida Charles de Gaulle, Avenida la pista con cruz de Mendoza, avenida la pista entrada de la Toronja.

La avenida Venezuela, Punto Los Sanjuanerso, Bomba ESSO, C/ 19 esq. Cruz de Mendoza, Calle 19, proximo a la C/ Costa Rica, Calle 4ta, frente a Metereologia, Los Mameyes, Calle Bonaire esq. Juan Luis Duquela, Calle Costa Rica, Calle No. 3 con Estados Unidos, proximo a la entrada de los farallones, Calle Puerto Rico esq. #23, Callejon Frente al Parque del este, Carretera Mella, al lado del Integral y El Almirante.

Además, El Brisal, El Gallo que pica, farolito próximo al Banreservas, El Pensador, Iberoamericana, El punto Agustin, Iberoamericana, El Solar, Av. Iberoamericana, El swing Calle Bello Campo, El Tanque, Av. Del Faro esq. Iberoamericana, El Trebol, Avenida España con 25 de Febrero, El trini, Av. Del faro debajo del puente de la 25, Entrada del Brisal, La Isleta, Escuela Belice, Av. Charles de Gaulle, Funeraria Municipal, Av. Iberoamericana, Granja Mora C/13 esq. Cruz de Mendoza, Hotel Acuario y el Ensanche Isabelita.

Invivienda, La Rotonda de la 26 de Enero con Iberoamericana, Marginal Norte salida del tuner reparto Los Tres Ojos, Marginal Proximo a la Patria Mella, Mercado del Almirante, Pilar Constazo, C/4ta, Prado Oriental III, Prado Oriental, Aut. San Isidro, Prolongacion Venezuela, Punto de los chicharrones, Charles con Mendoza, Residencial Don Paco II, San Isidro, Res. Filadelfia, Aut. San Isidro y Villa Faro, entre otros puntos del municipio.

Desde el periodo 25 de abril hasta la fecha, la entidad municipal que dirige el alcalde Dío Astacio ha establecido acciones para eliminar los vertederos improvisados.

Esta estrategia no solo busca resolver el problema de la basura en el corto plazo, sino también prevenir la acumulación en niveles críticos como en el pasado, garantizando así un entorno más limpio y saludable para los residentes.