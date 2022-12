Email it

La fecha que conmemora el nacimiento de Jesucristo mantuvo las emergencias de los hospitales públicos activas, por los incidentes que sufrieron cientos de personas al celebrar con familiares y amigos.



Durante las primeras horas del domingo en las afueras de las salas de urgencias de diversos centros de salud del Distrito Nacional, era notable la presencia de individuos que tuvieron que acompañar a relacionados a recibir asistencia médica al ser intoxicados con alimentos o bebidas alcohólicas, luego de participar de una riña o tras ser afectados por un accidente de tránsito.



Es el caso de Pedro Chalas, que tuvo que llevar a un amigo al hospital docente Universitario doctor Darío Contreras, porque recibió una herida de arma blanca en uno de sus brazos por unos jóvenes con los que tenía diferencias.



“Unos muchachos se le tiraron a la casa, parece que tenían problemas y le entraron a machetazos”, expresó con preocupación Chalas que se trasladó desde Villa Mella hacia el centro asistencial ubicado en la Zona Oriental, por temor a que la víctima no recibiera las atenciones adecuadas en los establecimientos sanitarios localizados en Santo Domingo Norte, porque no está legal en el país.



“Esa gente a las personas que no tienen documentos se la ponen muy difícil”, resaltó.



Otra que salió desde su vivienda situada en Los Mina hasta el Darío Contreras fue Ana Mendoza, que llevó a su hijo al nosocomio porque se cayó mientras conducía una motocicleta.



Al referido centro también llegó la joven Beatriz Nicolás, cuyo esposo fue accidentado por un vehículo cuando prestaba servicios de transporte.



El hospital docente Francisco Moscoso Puello, que colinda con populosos sectores capitalinos como el ensanche Espaillat y Capotillo, fue otro que recibió decenas de pacientes, por lo que tuvo que ser asistido por la Policía Nacional para prevenir que se alterara el orden.



Además de personas con traumatismos que llegaban en las ambulancias del 911, en el centro también se atendía a niños y adultos con cefalea y dolores corporales.

La fiesta navideña transcurrió en calma en sectores capitalinos. Félix de la Cruz

En algunos barrios se mantuvo la calma

En la mañana de Navidad el ambiente en algunos barrios de la capital era tranquilo, a pesar de que hubo personas que como años anteriores amanecieron en las aceras de sus casas compartiendo con amigos mientras escuchaban música e ingerían bebidas. Al igual que en la parte céntrica de la ciudad de Santo Domingo, el comercio en lugares de Cristo Rey y Villa Francisca hizo una pausa con motivo del feriado, se cerraron tiendas y hasta colmados.