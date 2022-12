Asusado pide al gobierno incrementar lucha contra delincuencia

Email it

La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo (Asusado) llamó al Gobierno a incrementar la lucha contra varias situaciones que afectan el sector, entre las que citó la delincuencia, los precios de los alimentos y las altas tasas de préstamos.

Linny Ramírez, presidenta de Asusado, destacó la necesidad de la continuidad de controlar la delincuencia no solo en Navidad.

«Por tales razones le solicitamos al director de la Policía Nacional a no desmayar en la lucha contra la delincuencia, no solo en este tiempo, si no constante, reconociendo todo el esfuerzo del Gobierno en controlar este flagelo», sostuvo Ramírez durante la celebración del 32 aniversario de Asusado.

A la actividad también se dieron cita personalidades del sector comercial y representantes del Gobierno, como el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó; la directora de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Dygna Reynoso; y el viceministro de Fomento a las Mipymes, Jorge Morales.

En su discurso, Linny Ramírez manifestó además que otros de los puntos que afectan el sector es el equilibrio en las tazas de préstamos de la banca junto al poco circulante de dinero en el comercio, disminución de capital de trabajo, aumento de precios y la recesión proyectada para 2023 por el FMI.

«Recordamos también a las autoridades financieras, la gran ayuda, y provechosa que fue para nosotros los comerciantes las tasas de encaje en la banca privada, dispuestas por el Banco Central, activando el crecimiento de inversiones y desarrollo de nuestros negocios, por esta razón y por los pocos márgenes de utilidad que trabajamos en el sector surtidora solicitamos la evaluación y el apoyo de unas exenciones de tasa de encaje preferencial para el sector y flexibilidad en las micros-pymes», sostuvo.

Gobierno reconoce importancia Asusado

Al respecto, Víctor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, manifestó que las surtidoras juegan un importante rol en el comercio en el abastecimiento y supliendo las ventas al detalle que constituyen un importante canal para que las empresas puedan colocar sus productos en el mercado.

“Es nuestro deseo que esta gestión de Asusado continúe teniendo presencia efectiva y sustantiva con una entidad activa y responsable que ha sido solidaria de las mejores causas en todos los años de labor inspirada en el trabajo sin descanso de cada uno de sus miembros”, dijo.

Sostuvo que el gobierno sabe la responsabilidad e importancia que tiene esta asociación.

“Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes continuamos con esa visión del presidente Luis Abinader en seguir trabajando como aliados y brindar apoyo a entidades como Asusado para que sigan consolidando su labor fungiendo como una mano amiga en la impulsión de acciones que garanticen un mejor país para todos los dominicanos”, indicó.