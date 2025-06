Con la presencia normal de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en las calles y la ausencia de las prometidas grúas para sacar de las vías a los que ocupan parqueos ilegales, se desarrolló ayer el primer día de aplicación de las medidas que buscan descongestionar las avenidas en el Gran Santo Domingo en el marco del plan “RD se Mueve”.



Según el plan de las autoridades, ayer los miembros de la Digesett estarían en las calles con las grúas, que se enmarcan en el programa “Parquéate Bien”, para regular los estacionamientos en la ciudad, pero en las principales avenidas y vías no se vieron estos operativos.



Los agentes de la Digesett tenían la responsabilidad de salir a las calles, para sensibilizar, socializar y multar, pero durante el día de ayer se vio la misma cantidad que usualmente hace labores de viabilización del tránsito. No obstante, de acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, la Digesett difundió un audiovisual en el que se veía al director de la institución, Pascual Cruz Méndez, que arengaba al personal que sería desplegado en diferentes zonas en el marco del operativo “No estaciones”, que comenzarán en la fase de orientación de las señales de ese operativo, en coordinación con el Intrant, Paquéate RD, Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional.



En dicho encuentro, el titular de la Digesett pidió a los agentes ser ejemplo y ejercer su labor en el marco del respeto. “Tenemos que ser ejemplo, siempre respetuosos con el ciudadano. Nunca se puede estar discutiendo con ellos”, instó.



En nota de prensa, la Digesett informó que desplegó personal por el polígono central, incluyendo las avenidas Gustavo Mejía Ricart, Ortega y Gasset, John F. Kennedy, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, José Amado Soler, 27 de Febrero, Núñez de Cáceres, Defilló, Rómulo Betancourt, entre otras.



Aunque en esta primera parte es de orientación, la Digesett advierte que en la segunda fase del operativo se procederá a la fiscalización y remolque de los vehículos que incumplan con la normativa.



Las nuevas medidas para mejorar el tránsito y la movilidad vehicular, sobre todo en horas pico, contempla la incorporación de 700 nuevos agentes de la Digesett con 600 cámaras corporales , además de otras 2,000 cámaras de videovigilancia.



No giros a la izquiera el 1 de julio



Por el momento, la medida de no doblar a la izquierda entrará en vigencia el 1 de julio en una primera fase y dichos letreros se encuentran habilitados pero tapados con bolsas negras hasta la puesta en marcha.



La primera fase de la restricción de no girar hacia la izquierda abarca la avenida Lope de Vega con las calles Padre Fantino Falco, Max Henríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricart. La segunda fase incluye intersecciones de la avenida Tiradentes con Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Frank Félix Miranda y Roberto Pastoriza.



La tercera fase se extiende a la avenida Abraham Lincoln con Víctor Garrido Puello y Andrés Julio Aybar; Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez; y tramos de la Winston Churchill con José Armando Soler y Roberto Pastoriza.



Por último, la cuarta fase de prohibición de no doblar a la izquierda comprende cruces de alto flujo como Núñez de Cáceres con John F. Kennedy y 27 de Febrero; Lincoln con Kennedy y Roberto Pastoriza; Churchill con 27 de Febrero; y Anacaona hacia la avenida Italia. El Intrant informará de manera paulatina el inicio de cada una.

Cambios de horarios también para 1 de julio

El mismo 1 de julio será el día en que las instituciones públicas del Gran Santo Domingo comenzarán a aplicar el cambio de horario escalonado anunciado por el Intrant, que tiene como fin aliviar los tapones en horas pico. La semana pasada el Ministerio de Administración Pública oficializó el escalonamiento y estableció que en las entidades con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70 % de su personal en los horarios de 7:00 de la mañana 3:00 de la tarde y de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. El 30 % del personal de las instituciones públicas podrá mantener en su horario habitual de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde o según disponga. Las instituciones que sobrepasen las 2,000 visitas al mes, en servicios de atención, deberán establecer dos turnos. El primero a partir de las 7:00 am 2:00 pm y el segundo de 2:00 pm a 9:00 pm.