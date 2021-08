Aybar sin pacientes covid, dice ministro

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo ayer que el hospital Luis Eduardo Aybar no tiene pacientes de coronavirus, pero pidió a la población no confiarse y mantener las medidas sanitarias.

“Hoy (ayer) el Luis Eduardo Aybar no tiene ningún paciente con covid-19, pero no nos confiemos”, expresó el funcionario a su salida del acto de rendición de cuentas del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en el hotel El Embajador.

Rivera afirmó que se registró la ocupación más baja de todos los tiempos, de apenas un 17 por ciento en camas regulares y un 21 por ciento en el uso de ventiladores para la respiración asistida.

El funcionario atribuyó esto a que son cada vez más las personas en el país que se han colocado la tercera dosis de la vacuna. En ese sentido, declaró que hay antígenos suficientes y los puestos de inoculación continuarán vigentes.

“Hemos observado que los que no se están contagiando son los de tercera dosis”, expresó el incumbente.

De acuerdo a datos generales del Plan Nacional de Vacunación, al 18 de agosto se han aplicado 10 millones 743 mil 683 preparados contra el covid-19, de esos, 5 millones 696 mil 271 son personas que se han administrado el primer pinchazo del fármaco, unos 4 millones 501 mil 030 individuos que ya posee la segunda, y 545 mil 932 que han optado por inyectarse el refuerzo.

Balance

Tras procesar 5 mil 891 pruebas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 304 infectados y cero defunciones a causa de la afección viral. Con los nuevos contaminados por la enfermedad, la cifra de contagiados subió a 346 mil 997; sin embargo, el número de fallecimientos sigue en 3 mil 989 al no registrarse decesos en el último reporte.

En otro orden, la entidad informó que María Trinidad Sánchez es la demarcación que lidera la positividad acumulada del virus en todo el territorio nacional con un 14.80 por ciento.

Al respecto, el órgano rector de la salud explicó en un comunicado que el aumento se debe a la inclusión de los resultados obtenidos en la jornada masiva de muestras que se realizó hace una semana, al informe general sobre el comportamiento del virus.