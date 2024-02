En el marco de la XVII Graduación Ordinaria de la universidad Barna Management School, se reconoció como un caso de éxito en la dirección pública en la República Dominicana el proyecto titulado “El Valor de lo que Hacemos” que estuvo liderado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro.



El proyecto final de la primera cohorte del Posgrado en Dirección Pública (PDP), aborda la situación administrativa, financiera, jurídica y otros aspectos relevantes que enfrentaba la institución en el pasado, así como los esfuerzos que la han encaminado hacia la sostenibilidad de sus programas.



El referido trabajo, realizado junto a José Ismael Castaño y Rosanna Hernández, aborda desde la parte diagnóstica en lo administrativo hasta la implementación de soluciones innovadoras, a fin de garantizar la ejecución de la política social de mayor impacto del Estado que se realiza a través de Inabie.



“Nos sentimos privilegiados de que en esta prestigiosa casa de estudios se analicen casos de la gestión pública, en esta ocasión tomando como vivencias lo que hemos hecho en Inabie junto a un equipo comprometido con el bienestar estudiantil y el fortalecimiento institucional”, expresó el director de la institución, Víctor Castro.



Acto



El ejecutivo formó parte de los graduados de la primera cohorte del Posgrado en Dirección Pública (PDP) impartido por Barna Management School, especialidad desarrollada en colaboración con IESE Business School de la University of Navarra, España. Además, en la actividad celebrada en el Teatro Nacional se graduaron estudiantes en Posgrado en Dirección General (PDG), Master in Business Administration (MBA), Executive Master in Business Administration (EMBA), entre otros.