Santo Domingo.- El exsenador Bautista Antonio Rojas Gómez tronó este domingo contra la reforma policial que impulsa el presidente Luis Abinader, asegurando que ahora hay una policía más represiva y violadora de los derechos humanos.

Rojas Gómez, quien es titular de la Secretaría de Organización de la Fuerza del Pueblo, aseguró que el primer mandatario “tiene poco que hacer que coge todos los lunes para el cuartel general de la institución”, donde encabeza las reuniones del Plan de Seguridad Ciudadana.

El dirigente opositor aseguró que el impacto de la reforma a que está sometida la institución del orden público no se ha podido cuantificar, porque nadie puede decir que las cosas han cambiado en la policía, ya que es más represiva y más irrespetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el exsenador por la provincia Hermanas Mirabal reconoció que el único logro que ha tenido la reforma policial, impulsada por el primer mandatario, es el incremento salarial a los miembros de la uniformada.

Denunció que la Policía sigue haciendo lo mismo, incautando armas de fuego a los ciudadanos y a quien no se cantea no se la devuelve, apresando personas e incautándoles sus motocicletas, que son acciones que no forman parte de sus responsabilidades.

“Yo creo que este presidente tiene poco que hacer, que va todos los lunes a eso, porque los resultados de la reforma policial, en este momento, son nulos. Lo único que se ha visto es que les han incrementado los salarios a los policías, pero la policía sigue haciendo lo mismo, sigue tomando armas por ahí, y si tú no te cantea no te la devuelven; sigue apresando personas y despojándolas de sus motocicletas, incurriendo en acciones que no son parte de sus funciones”, insistió Bauta Rojas.

Condenó las muertes de personas que son apresadas por agentes policiales y luego resultan muertas en los destacamentos, aunque al momento de su detención no presentan ningún problema de salud.

“Y no solo en los destacamentos, ahí están los intercambios de disparos no aclarados, o sea que las cosas no van marchando como lo dicen; es probable que una cosa sea en el palacio y otra en los barrios y en las calles de la República Dominicana”, apuntó.

Advirtió que el país no puede seguir soportando golpes, atropellos y maltratos por parte de este gobierno y, por ende, “hay que detener el comportamiento antidemocrático que está exhibiendo el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader”.

Bauta dejó en claro que la Fuerza del Pueblo está llamada a orientar y acompañar al pueblo en sus reclamos, en todo tipo de manifestaciones, siempre preservando el orden público.

“Recordarle a la población que antes de este gobierno se vivía mejor, con más acceso a la salud, la energía eléctrica era menos cara, se tenía resuelto el problema de los apagones, había una mejoría en el transporte cuando comenzó a usar medios masivos para transportar a los usuarios, como sucedió con la construcción del Metro de Santo Domingo”, indicó el dirigente opositor.

Asegura cada vez que el gobierno tiene el agua al cuello saca el tema de la migración haitiana

El exministro de Salud Pública, Bauta Rojas Gómez, denunció que cada vez que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader tiene el agua al cuello, recurre al tema migratorio, principalmente a lo relacionado con la presencia de indocumentados haitianos en la República Dominicana.

“Cada vez que este gobierno se está derrumbando, cada vez que le llega el agua al cuello, o un poquito más allá, sacan ese tema, sacan el tema de la inmigración haitiana; por eso es que yo digo que tenemos que hacer un gesto de honestidad política y utilizar esto como debe ser”, deploró el exsenador de la República.

Rojas Gómez dijo estar de acuerdo en que hay que sentarse a conversar sobre el tema, y todo aquel que pueda aportar que lo haga, pero que los tiempos y los plazos sean bien claros.

“No, que se me olvidó. La semana siguiente vino un tema y tumbó el otro. Eso no puede ser, no es verdad que yo me voy a olvidar del tema de la migración con el solo hecho de que salga un titular: que se reunieron los expresidentes o los líderes de oposición con el presidente de la República. ¿Se resuelve todo con eso? Se resolvió el tema del macuteo, del tráfico de indocumentados en la frontera”, cuestionó.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que eso no se resuelve con una reunión, sino con decisión política, “y que las ideas que aporte la oposición sean asumidas con responsabilidad y respeto”.

Bauta Rojas dijo estar de acuerdo con el diálogo sobre la inmigración haitiana, porque es un tema de nación, del Estado dominicano, donde todos los dominicanos tenemos que estar de acuerdo en defender la soberanía nacional, pero sin improvisaciones.

Explicó que en su condición de médico y exministro de Salud no está de acuerdo con que una mujer con un postparto de 48 o 72 horas, que puede convertirse en patológico con cualquier contaminación, esfuerzo o viaje largo, que puede provocar una atonía uterina o un sangrado, y se fue por ahí, porque la República Dominicana la repatrió luego del alta médica y la puso en manos de un oficial de migración.

“Con el recién nacido no hay problemas, porque con la lactancia, si se hidrata bien la madre, se protege; pero un puerperio patológico, una atonía uterina, una descensión de la sutura de una cesárea, un útero que no se ha fijado muy bien, ese es un riesgo que deben calcular muy bien”, insistió el galeno.

Dice reparación autopista Duarte es una tragedia cuyo costo se ha disparado hasta los RD$17,000 millones

Para el doctor Bautista Antonio Rojas Gómez ha sido una verdadera tragedia la reparación de la autopista Duarte que lleva a cabo el actual gobierno, y advirtió que si a esos trabajos se les hace una auditoría, los resultados serían catastróficos.

“Esa es la peor tragedia que le ha pasado a esa vía, esa improvisación, la falta de visión que se ha tenido para la recuperación de la autopista Duarte; eso no tiene parangón, a eso se le hace una auditoría técnica y los resultados van a ser desastrosos”, censuró el secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo.

Recordó que “la autopista Duarte fue parte de la trama para romper el nudo jurídico, que ellos decían, y tener la oportunidad de hacer adendas, una tras otra, y de un presupuesto de RD$4,000 millones se disparó hasta RD$17,000 millones, y eso no hay forma de terminarla”.

Bauta Rojas dijo que, para colmo de males, se suma lo sucedido en el kilómetro 9, que se prometió su ampliación a 14 carriles, y ahora funcionan 8, pero terminan en dos carriles, lo que convierte ese punto en constantes y largos taponamientos vehiculares.

“¿A quién se le ocurre eso? ¿A quién que tenga mínimamente juicio se le ocurre eso?” “O sea, hacer un edificio de última generación para concluir en una casita de yaguas con piso de tierra, eso es lo que ha ocurrido”, deploró el exministro de Medio Ambiente.

Sostuvo que esa es una de las cosas que requieren que las autoridades le presten atención, establezcan qué ha pasado con eso.

“A mí nadie me puede hablar de los trabajos de la autopista Duarte, porque ese es el peor fracaso que tiene este gobierno”, recalcó Rojas Gómez.