El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputado, José Francisco “Bertico” Santana, explicó que si hay una disminución en la partida económica presupuestaria del Ministerio de Educación (Minerd) con relación al monto aprobado inicialmente, es porque dicha entidad no va a requerir ese presupuesto en su totalidad.



Su reacción se produce en el marco de las críticas de legisladores de la oposición y del titular de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), diputado Eduardo Hidalgo, quienes señalaron que el presidente Luis Abinader viola la ley que establece el 4% al sector Educación.



“¿Qué pasa? Que ahora ellos no van a ejecutar, no van a requerir ese monto . ¿Y qué está haciendo la reformulación presupuestaria? Es extrayendo esos 4 mil millones de pesos que ellos proyectan que no lo van a usar, para ellos presupuestarlos en otras áreas para estimular el sistema de gasto del Gobierno. Y eso no está mal, eso es transparencia”, indicó Santana al conversar con elCaribe.



El artículo 6 del proyecto que modifica la Ley 345-21, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2022, contempla una disminución a las apropiaciones de gastos a varias ministerios, por un monto total de catorce mil ochocientos setenta y un millones setecientos setenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos (RD$14,871,761,157), con la finalidad de traspasar esas partidas a varias instituciones del gobierno. El Ministerio de Educación encabeza el listado de disminución del Presupuesto Complementario.



El monto que dejará de recibir el Minerd este año y que será traspasado para amortiguar gastos, es de $4,250 millones 412 mil 666 pesos con 86 centavos (4,250, 412,666.86).



Fue en ese sentido que Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que el Gobierno de Luis Abinader está “atropellando una conquista del pueblo dominicano”, que se logró en el gobierno de Danilo Medina, de socializar el 4% para la Educación.



Denunció que en la reformulación del presupuesto del año pasado, le quitaron RD$8,500 millones a Educación y este año pretenden quitarle más de RD$4 mil millones. En ese sentido, aseguró que el presidente Abinader es recurrente en violar la ley orgánica que establece el 4% para la Educación. Consideró que bajo ninguna circunstancia al Ministerio de Educación no se le debe disminuir su partida presupuestaria.



El senador de Elías Piña enfatizó que en el presupuesto de 2022 se habían contemplado 2 mil millones para estrategia, comunicación y prensa de la Presidencia, y que, con este aumento de 1,831 millones, se totalizan casi 4 mil millones para prensa y propaganda, un presupuesto que equivale a los recursos consignados para aproximadamente 13 provincias, entre ellas las más pobres del país.



La ADP se queja



El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció que sería ilegal reducir más de RD $4 mil millones al presupuesto del 4 % del PIB que recibe el Ministerio de Educación, como pretende el Gobierno en los cambios introducidos al Presupuesto General del Estado del año 2022.



El máximo representante del gremio magisterial dijo que mientras el Gobierno quiere quitarle los recursos a Educación hay más de 300 mil estudiantes que no encuentran cupos por falta de aulas.



Para Hidalgo, con la partida económica que dejará de recibir el Minerd “se está violando la ley quitándole este monto al presupuesto de Educación, eso va a originar que programas esenciales para la población sean acortados, por ejemplo, estamos propugnando que niños puedan ingresar a educación inicial desde los tres años y con esta decisión eso no se podrá realizar”.



La semana pasada, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, vía Cámara de Diputados, el presupuesto complementario. La Cámara lo remitió a estudio a una comisión especial, presidida por el diputado Francisco Javier Paulino (PRM).

Explicará el lunes en CD traspasos de partidas

El director general de Presupuesto, José de Jesús Rijo Presbot, se reunirá este lunes 5 de septiembre con la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada del estudio del proyecto que modifica la Ley 345-21 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2022 (presupuesto complementario), según reveló ayer a este medio el propio funcionario. La reunión será en la Cámara Baja a partir de las 11:00 de la mañana, donde el servidor del Estado explicará a la comitiva todas las modificaciones de gastos que contempla la iniciativa del Poder Ejecutivo. El funcionario ofreció la declaración cuando se le preguntó sobre los RD$4,250, 412,666.86 que dejará de recibir el Ministerio de Educación este año y que serán traspasados para amortiguar gastos. Rijo Presbot aseguró que esperará “las observaciones y comentarios que los honorables miembros tengan a bien formular”.

4,250

Millones 412 mil 666 pesos con 86 centavos (RD$ 4,250, 412,666.86) es el monto que dejará de recibir el Minerd.