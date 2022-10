Bonao: le dejó un mensaje a su novio y desapareció

Una joven identificada como Rosaura Reynoso fue reportada como desaparecida, luego de haber salido de su casa dejando un mensaje a su novio, dirigido también a su madre.

Sus familiares se encuentran preocupados porque no saben nada sobre su paradero. Lo único que se sabe es la dejaron en su trabajo la mañana del pasado 28 del presente mes. Desde entonces solo se tiene de ella un escrito mensaje a su novio, dirigido a su madre.

Esta joven es de la comunidad de la base caño piedra en Bonao.

«Amor lo siento mucho. Me tengo que ir dile a mami que me perdone por esto. No puedo más. No sé en lo que me he convertido. Me fui lejos» reza el mensaje.

Sus familiares albergan la esperanza de que aparezca bien y quisieran encontrarla para poder hablar y resolver los problemas que hayan de la mejor manera.