De los cinco miembros que componen el pleno de la Cámara de Cuentas (CC), sólo dos formarían parte del bufete directivo y no tres, como está concebido en la actualidad.



Así está consensuado y establecido en la iniciativa que busca modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas a manos de la comisión bicameral, cuyo presidente es el senador Milciades Franjul (PRM-Peravia).



Reveló la información el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, vicepresidente de la comitiva, quien dijo a elCaribe que la pieza está consensuada en más de un 50% y por unanimidad de los presentes. Señaló, asimismo, que los puntos neurálgicos que generaban debates ya fueron discutidos y hubo acuerdo.



“Eliminamos el secretario del bufete directivo, y dejamos un presidente y un vicepresidente. Y las funciones que tenía la secretaria del Pleno, se dejaron a un secretario externo, como ocurre en la Cámara de Diputados, que la secretaria general legislativa es Francisca Ivonne Mota”, manifestó al conversar con elCaribe.



La comisión apoderada de la reforma de ley reiteró el eliminar la revisión de cada dos años del bufete directivo, punto que ya se había acordado y el más demandante; se estableció nuevas funciones entre el pleno del órgano de control externo de los recursos públicos; y se estableció cómo suplir la vacante.



El diputado reformista comentó que al presidente del órgano extrapoder no se le dieron funciones especiales, sino la parte directiva como a casi todos los órganos colegiados. Al Pleno, en cambio, se le dio facultad de revisar cualquier decisión del presidente, pero no que decida todo, tal como acontece en esa entidad.



“Por ejemplo, para nombrar un chofer o cancelar a un chofer tiene que decidirlo el Pleno y se desvía más de su función que es de realizar auditorías”, subrayó.



En ese orden, reconoció que el pleno de la Cámara de Cuentas suele “desviar mucho” su deber por la parte administrativa, que es una responsabilidad del presidente, como en casi todos los órganos constitucionales.



Por otra parte, precisó que la propuesta del senador de La Vega, Ramón R. Genao Durán (su padre), que establecía la integración de cinco suplentes del Pleno, como en la Junta Central Electoral, fue rechazada por la comisión por ser inconstitucional.



Pendiente



Rogelio Alfonso Genao Lanza duda que en la parte que falta por debatir del proyecto de reforma la Ley 10-04 haya mucho que debatir o conflicto, puesto que las cosas más fundamentales ya se tocaron y consensuaron.



Aunque se reservó la fecha de elaboración del informe, cree que concluirán con todo el proyecto de este lunes 12 de junio al siguiente. Considera que el informe será conocido primero en la Cámara Alta, que fue donde se empezó con la legislación.



El próximo encuentro será este lunes en el Salón Charles Sumner del Senado, de 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



Reforma no es por actual Pleno



El vicepresidente de la comisión bicameral, a cargo de actualizar la referida ley, aclaró que las decisiones que ha tomado la comitiva no son por los conflictos que se han denunciado de este pleno de la Cámara de Cuentas, sino por todo lo que ha pasado en la historia del órgano fiscalizador.



Genao Lanza dijo que se busca un mejor funcionamiento de la entidad a partir de la revisión de la ley. l a.

Entre sus cambios, toca los artículos 13 y 23

En la actualidad, el bufete directivo de la Cámara de Cuentas está integrado por tres miembros de los cinco del Pleno, que son: el presidente, Janel Andrés Ramírez; vicepresidenta, Elsa Catano; y secretaria Tomasina Tolentino de Makensi. Esto conforme al artículo 13 de la Ley 10-04. Asimismo, y de acuerdo al artículo 23, hay una secretaria general auxiliar, que es Iguemota Alcántara, cuyas labores están orientadas y coordinadas por el secretario o secretaria del bufete directivo. Ante esta realidad, el diputado Rogelio A. Genao Lanza explicó que los comisionados analizaron y vieron que está mal el que un miembro del Pleno sea quien se encargue de redactar el acta, como acontece, porque se podría cuestionar la veracidad de su contenido. “Por eso nosotros decidimos crear, como casi todos los órganos colegiados, un secretario general externo del Pleno. Eso fue lo que hicimos”, destacó. Los miembros de la CC que no integran la directiva son: Mario A. Fernández y Elsa Peña. Cabe mencionar que aunque hace dos años el Congreso Nacional conformó la comisión bicameral para trabajar la reforma a la Ley 10-04 mediante el estudio de tres proyectos de ley, todavía esa “deuda legislativa” no ha sido pagada.