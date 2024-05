La candidata presidencial por el Partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, presentó sus principales ejes de gobierno, en caso de ser favorecida con el voto en las próximas elecciones del 19 de mayo.



Cabrera propuso trabajar por una reforma político-institucional integral, crear un nuevo modelo económico, centrado en la producción nacional, fortalecer el sistema educativo, sanitario y también la seguridad social.



Añadió que en su gestión de gobierno se enfocará en tratar de fondo el tema del salario, al tiempo que exhortó cambiar la lógica con que se define la política salarial.



Explicó que no se puede tener una canasta básica familiar por encima del sueldo que recibe un trabajador, por lo que afirmó que se debe definir el salario vinculóndolo con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas y el nivel de productividad.



“Se debe articular el salario al costo de la canasta básica familiar. Es inmoral, digo yo, establecer el costo de la canasta básica familiar y pagar un salario muy inferior a ese monto”, puntualizó la política.



La también maestra de profesión y activista social se pronunció en esos términos durante la entrevista que le fue realizada por los periodistas Alba Nely Familia, Nereida Castillo, Juan Carlos Arvelo y Samuel Guzmán en el programa radial El Plato del Día que se transmite por CDN Radio 92.5 FM.



Corrupción en educación



Cuando se le preguntó si la educación era politizada, reflexionó “desde el momento que tú quieres formar seres humanos para una sociedad democrática, una sociedad que pueda convivir armónicamente, una sociedad con el tránsito organizado, una sociedad con sostenibilidad ambiental. Eso es un posicionamiento político, y la educación tiene que tributar a eso porque dependiendo del ser humano que se forma, se tributa o no a eso”.



En ese mismo sentido, la política atacó de manera muy enfática la corrupción, impunidad, debilidad institucional y el clientelismo que se manejan en el sector educativo.



La candidata presidencial explicó que el problema de educación es más de fondo y resaltó que se debe identificar la causa que lo provoca.



María Teresa consideró que la educación tiene que orientarse a sostener el desarrollo social, científico y tecnológico del país. Explicó, además, que se debe desarrollar el pensamiento lógico y crítico. Si no nos enseña a pensar lógica y críticamente, esta debe considerarse deficiente.



Recomendó una educación laica, humanista y en valores. Formar a los estudiantes con principios éticos y para la igualdad de género.



Señaló además reincorporar en el sistema educativo la filosofía, y las artes, donde se puedan ver en las escuelas grupos de poesías, de baile, coro de canto, teatro y danza, así como incorporar la educación física, lo que a su juicio es una estrategia que educará al estudiante para la correcta alimentación, mejoría de la salud y en juegos con sentido pedagógico.



En cuanto a la inseguridad ciudadana explicó que se debe tener conciencia de la causa que lo provoca, al tiempo que resaltó que existe una combinación de factores que produce este mal, pero que el factor fundamental del que deriva esta problemática es la desigualdad y la inequidad social que prevalece en la sociedad dominicana.