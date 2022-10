Email it

Cada año en el mundo, más de un millón de personas pierden la vida por siniestros viales y República Dominicana no escapa de esa lamentable realidad.



Los datos oficiales dan cuenta de que en el país, los accidentes de tránsito ocasionan la muerte de tres mil personas por año y más de cien mil resultan con lesiones. Cada 39 minutos hay un accidente de tránsito.



Esta problemática fue abordada en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, en el que se expuso que la República Dominicana encabeza la lista de países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las informaciones aportadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), establecen que en el 2021, 2,967 personas perdieron la vida y 106,777 resultaron heridas.



Esta pandemia silente afecta en su mayoría a los jóvenes, pues más del 59% de las víctimas mortales tenían entre 15 y 39 años.



Para Luis Alba, experto en seguridad vial, los accidentes de tránsito ocurren por la falta de señalización y la imprudencia de los conductores.



“Qué podemos ver cuando pasan los siniestros, por ejemplo, vehículos sobrecargados, carreteras sin la señalización de lugar, porque la instalan pero no le dan mantenimiento… falta de señalización tanto de señales preventivas como la que te indican hacia donde van”, indicó durante el programa que se transmite los domingos a las 9 p. m. por CDN, canal 37.



Una trajedia



Una de las tragedias viales que han puesto el dedo en la llaga en esta problemática fue el accidente ocurrido a principios de mes en el Boulevard Turístico, en Bávaro, que involucró a 51 extranjeros que se encontraban de vacaciones en el país.



Hasta el momento, cinco personas han fallecido. Ellos son los argentinos Juan Pablo Curiantun, de 27 años, Juan Pablo Cuariantun, Alejandro Luis Klinec, de 37 años; Valeria Paola Medina, 44; y Valeria Brovelli, 33. También, la peruana Karla Rodríguez Dionicio, 40 años.



De acuerdo con el Ministerio Público, el conductor del autobús, donde viajaban los extranjeros, Franklin Nin Pérez, de 47 años, estaba bajo los efectos de la cocaína. Un tribunal le impuso un año de prisión preventiva. El vehículo pertenece a la compañía Suero Servi Bus.



Este es uno de los tantos casos que se registran en el país. Es una situación que preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha dicho que la seguridad vial es una asignatura pendiente para muchos gobiernos de América Latina y el Caribe, particularmente para los países de bajos y medianos ingresos.



Las cifras



En números, la situación de seguridad vial en República Dominicana en los últimos años es la siguiente:

En el 2016 murieron 3,118 personas, mientras que 105, 873 resultaron heridas. Para el 2017 la cantidad de fallecidos se redujo a 2,804 y los lesionados totalizaron 97, 821 personas.



En el 2018 la cantidad de víctimas mortales fue de 3,006 y 109, 705 sufrieron lesiones no mortales. Mientras que en 2019 las muertes ascendieron a 3,204 y los heridos a 112,177.



Debido a la pandemia en el 2020 los muertos en accidentes de tránsito descendieron a 2,711 y resultaron lesionados 83,520.



De acuerdo con lo explicado en el programa, en total entre el 2016 y 2021, murieron en las carreteras 14,835 y 615 mil 873 resultaron con lesiones.

Costo por accidentes es del 2% del PIB

Además, el programa destacó que durante el referido periodo, 284 niños de entre 0 y 9 años fallecieron en los siniestros viales. Uno de ellos fue un bebé de cuatro meses de nacido, quien murió tras ser impactado por un autobús en la autovía Bávaro-Punta Cana. De acuerdo con el Intrant, el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito se estima que tiene un impacto equivalente al 2.21% del producto interno bruto (PIB) anual. Según datos de la entidad estatal, las carreteras con más siniestros en el país son las autopistas Duarte y Las Américas. También la Carretera Sánchez, la autopista 6 de noviembre, la autopista Joaquín Balaguer, las autovías del Este, Coral, y la autopista del Nordeste. Lo que hace que en el país siga creciendo esta problemática es la falta de investigación para determinar las causas de esto, considera Wendy Capellán, directora ejecutiva del Grupo Unido de la Industria Automotriz de la República Dominicana (GUIA-RD).

Jóvenes

El 59% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito son jóvenes de entre 15 y 39 años.