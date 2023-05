La aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, declaró que su campaña está basada en seis ejes fundamentales, que buscan resolver los problemas que afectan a los ciudadanos de la Capital.



Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37, Camilo indicó que el principal modelo de su campaña es “Ciudad 15”, el cual comenzó a trabajarse en la ciudad de París con el fin de acercar todos los servicios a 15 minutos de los ciudadanos y ciudadanos del Distrito Nacional.



“Estamos hablando de gestionar la ciudad, no para que el desarrollo urbano sea el protagonista, sino para que el desarrollo urbano esté al servicio de la gente y que sea la gente la protagonista. O sea, que el parque y el edificio estén al servicio de los ciudadanos y que todo quede a 15 minutos, sobre todo en ciudades como esta, que no han sido planificadas en el desarrollo urbanístico, de forma que tengan calles suficientemente amplias para el crecimiento vehicular que hemos tenido en los últimos 20 años”, detalló.



Añadió que “Ciudad 15” también permitirá tener menos vehículos en las calles, lo que se traduciría en un ahorro de combustible que impactaría de forma positiva en la economía de las personas. Asimismo, afirma que este modelo serviría para mitigar el flagelo de la seguridad en República Dominicana, ya que las personas no tendrían que trasladarse lejos para adquirir los servicios básicos del día a día.



Janet Camilo planteó que, si bien el tema de seguridad ciudadana no se asocia a las alcaldías, una ciudad que tiene dos mil setecientos (2,700) kilómetros de aceras lineales en la capital, no es una ciudad segura donde puedas caminar.



Alambrado



“Pero, otro tema de seguridad implica el tendido de los alambres en pleno polígono de la ciudad, que es donde se ha hecho la mayor inversión. O sea, ha tratado de mejorar en esta gestión, los cables están en el piso y de pronto la gente no sabe si pertenecen a la telefónica o a la empresa de electricidad”, amplió la exministra de la Mujer.



Puso como ejemplo el caso de una niña que murió a causa de una descarga eléctrica, tras hacer contacto con un cable del tendido eléctrico que pudo alcanzar desde el techo de su vivienda. Por tanto, dijo que el tema del cableado es un desafío para la ciudad de Santo Domingo, al señalar que desea trabajar por una ciudad amigable, donde el ciudadano pueda caminar con seguridad.

Falta de aceras es por violación a la ley

Al preguntarle si existe posibilidad de recuperar las aceras, la también presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres reconoció que recuperar las aceras en algunos lugares es imposible, debido a que los alcaldes han permitido que se edifique todo tipo de obras en violación a la Ley de Planificación Urbana. Sostuvo que la gente no encuentra parqueos porque el ayuntamiento entrega permisos para que los edificios se construyan con dos parqueos.