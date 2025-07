En reunión del Consejo Segurirad de ONU se informó que pandillas controlan 90% la capital y aumenta la violencia

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, instó ayer al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a buscar una solución híbrida a la grave crisis de Haití y alertó a la comunidad internacional a actuar con urgencia, coherencia y audacia.



“Llamamos a este Consejo a acoger con urgencia el modelo híbrido, pues es la manera más efectiva en las actuales circunstancias de dotar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MSS) de estabilidad logística, efectividad operativa y un plan de acción preciso y factible”, expuso el canciller.

El funcionario dijo que el país apoya a Haití en temas como asistencia médica y evacuación a los integrantes de la MSS y con una ofensiva diplomática en respaldo a esa medida, así como medidas especiales para combatir el tráfico de armas y la trata de personas.



“Hemos designado a las principales pandillas como organizaciones terroristas igual que Estados Unidos, hoy solicitamos a este consejo actuar en consonancia, incluyendo en el régimen de sanciones establecidos por la resolución 26/53 a los líderes de esas organizaciones, así como los individuos, empresas y organizaciones que le brindan de manera sustancial, financiamiento, apoyo logístico y armas por su corresponsabilidad en el socavamiento de la paz y la seguridad en la región”, instó el diplomático a la ONU.



Álvarez consideró que la idea no es imponer una visión, sino que la solución debe construirse de manera consensuada y con la participación del pueblo haitiano. Recordó que en siete meses vence el periodo del actual Consejo Presidencial de Transición Haití, pero que todo indica que los niveles de violencia que existen en la vecina nación no permitirán ejecutar el plan de realizar elecciones que incluye un referendo constitucional.



“En apenas siete meses, el 7 de febrero próximo, el Consejo Presidencial de Transición debe entregar el poder, de acuerdo con su documento constitutivo. No parece factible que ante el escenario de inseguridad y de división política en Haití se puedan cumplir los plazos para la celebración de elecciones que incluyen un referendo constitucional”, advirtió ante la ONU.



Sostuvo que la crisis política e institucional de Haití es tan grave como su aspecto humanitario y de seguridad. “Sin entrar en asuntos internos de la política haitiana, es menester hacer un llamado al liderazgo de ese país vecino a impulsar un renovado pacto moral y político, basado en el bien común de su pueblo. Esa es la contrapartida necesaria para lograr el acompañamiento efectivo de la comunidad internacional”, sostuvo el funcionario dominicano.



“La crisis haitiana no admite ambigüedades, esta es mi décimo sexta comparecencia en este Consejo para tratar la crisis que aqueja a Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país; mi permanente presencia aquí es una muestra de la importancia que mi gobierno y el pueblo dominicano le dan a esta dramática situación que aflige al pueblo haitiano, y que de forma incesante sigue desbordando sus fronteras”, expuso el diplomático.



Refirió el informe que hizo recientemente la ONU que establece que el 90% del territorio de Puerto Príncipe está bajo el control de las pandillas armadas, mil 600 millones personas desplazadas internamente.



“Esas cifras son el retrato crudo de un gran sufrimiento humano que generan una gran presión migratoria económica y social sobre la República Dominicana, más que ningún otro país”, expuso. Sostuvo que la República Dominicana se ha pronunciado de manera reiterada sobre esa realidad.



Resaltó que el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía enviaron una comunicación conjunta a cada jefe de Estado instando a actuar sin dilación ante la crisis de Haití.



“Esa acción inédita de unidad nacional refleja la convicción del liderazgo dominicano sobre la gravedad del momento. Con igual preocupación el presidente de Kenia, William Ruto, se dirigió a este Consejo apelando a su responsabilidad histórica. Ambas cartas convergen en un mismo llamado: el tiempo se ha agotado, es hora de completar el mandato de la resolución 2699”, expuso.



El canciller explicó que la visión que tiene la República Dominicana sobre el apoyo que debe tener el la ONU es de tres enfoques, una oficina de apoyo integrado de las Naciones Unidas en Haití, segundo el régimen de sanciones sobre el embargo de armas establecido por la resolución 26/53 y tercer la misión multinacional de apoyo a la seguridad establecido en la resolución 26/99.



“Los diferentes elementos de este enfoque tripartito han recibido un respaldo unánime en el continente americano. Hace pocos días atrás, como ha sido señalado por varios oradores hoy en la mañana (ayer), la 55ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Antigua y Barbuda, se aprobó una resolución que llama a considerar todas las opciones de Naciones Unidas para lograr la paz y la estabilidad en Haití, incluyendo la propuesta del secretario general Antonio Guterres del pasado 24 de febrero”, refirió Álvarez.



ONU dice hay más 4,000 asesinatos



La ONU reportó un incremento del 24 % de “homicidios intencionados” en Haití, un total de 4,026 en los primeros seis meses del año, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) en su último informe sobre la nación caribeña.



“La BINUH registró 4.026 víctimas de homicidio intencionado, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños”, afirma el reporte. Explica que eso representa un aumento del 24 % en comparación con el mismo período del año anterior.



La información la ofreció ayer el secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, en una sesión periódica que el Consejo de Seguridad dedica al país caribeño. Además, según se informó, el número de personas desplazadas internamente por la violencia de las bandas alcanza ya los 1.3 millones.

Advierten se complica hacer las elecciones

Jenca, integrante del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de la ONU, aseguró que visitó Haití recientemente y que la capital, Puerto Príncipe, está “a todos los efectos paralizada por las bandas y aislada”. “Sin una mayor acción de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real”, advirtió. “El Consejo Electoral Provisional de Haití, con apoyo de la BINUH y otros miembros de la ONU, pretende celebrar elecciones en febrero de 2026, pero existen divergencias claras entre las partes interesadas que ponen en peligro un proceso inviable si continúa la violencia”, declaró Jenca. En la sesión de ayer también participó por videoconferencia la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, para presentar sus conclusiones tras un análisis realizado entre marzo y junio. “Desde nuestro último informe, los grupos delictivos organizados han tomado el control casi total de la capital, con aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe bajo su control”, detalló Waly. La directora general de Unodc dibujó un escenario “de cada vez mayor degeneración en el que el crimen se está extendiendo por todo el este y el sur del país”. “Se ha observado un rápido crecimiento en el número de grupos de autodefensa parapoliciales”, expuso la representante de la ONU.

Lo que hagamos, o dejemos de hacer por Haití, marcará el legado de este Consejo”

Roberto álvarez

Ministro de Relaciones exteriores

Continúa la “repatriación forzosa” de migrantes haitianos desde varios países de la región

Ghada Waly

Directora general de la Unodc

el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real”

Miroslav Jenca

Adjunto de ONU Europa, Asia y américa