Rechazan que la privación de libertad del exprocurador sea arbitraria, como sugirió un organismo de Naciones Unidas

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como desacertada y burda la opinión legal del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señala que la privación de libertad del exprocurador, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ha sido arbitraria.



En una rueda de prensa junto a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, el canciller dominicano explicó que dicho Grupo de Trabajo de la ONU “no tiene competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen”, que ordene al Gobierno dominicano poner en libertad al exprocurador, como sugirió en su informe.



Álvarez sostuvo que este Grupo de Trabajo no es vinculante porque solo existen tres tribunales con el atributo de emitir sentencias obligatorias para los Estados que hayan ratificado dicho tratado.



El funcionario refirió que los tribunales vinculantes, mediante tratados internacionales, son la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Corte Penal Internacional de la ONU.



“Este escrito no puede siquiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, un adefesio jurídico; el documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del Grupo de Trabajo y de las características de su opinión, pero es tan burdo, que no pasa de hipérboles malintencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril”, expresó el canciller.



Dijo que existe un principio fundamental en cuanto a las características de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos que el Grupo de Trabajo ha violado.



“La actuación internacional de los órganos de protección es subsidiaria. Esto quiere decir que su función no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existen en la realidad o no son efectivos como, por ejemplo, en una dictadura”, explicó al concluir la primera intervención durante la rueda de prensa, dada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Yeny Berenice sale en defensa del MP



La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que es falso el argumento de que el exprocurador Jean Alain Rodríguez ha sido objeto de persecución por su participación en el caso Odebrecht.



Restó mérito el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que dice que el proceso judicial en contra de Jean Alain se realizó de manera arbitraria, al señalar que el arresto al imputado se realizó en las oficinas de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en presencia de su abogado defensor, en donde se le entregó copia de la orden de arresto que pesaba en su contra.



“Se le explicó, durante 43 minutos, su imputación. Asimismo, se le permitió llamar a su esposa durante el tiempo que él estimó, por lo que resulta totalmente falso su argumento en torno a que su arresto habría sido arbitrario y a que no se le habrían leído sus derechos o cumplido el procedimiento legal”, indicó Reynoso.



Dijo que los allanamientos realizados en contra del procesado se realizaron siguiendo todos los protocolos de la normativa procesal, amparados en la orden de un juez competente.



Indicó que el Ministerio Público solicitó la medida de coerción dentro del plazo legal establecido, y fueron las partes imputadas, incluido el acusado Rodríguez quienes pidieron el aplazamiento del conocimiento de la medida, “por lo que es falso el argumento de que hubo una dilación en el sistema de justicia”.



Expresó que también es falso que la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, haya designado a una fiscal parcial para conocer el caso, porque la máxima representante del Ministerio Público se había inhibido en este.



Reynoso aseguró de que no hay una sola evidencia que demuestre que a Jean Alain Rodríguez se le expuso a una situación de peligrosidad cuando estuvo preso, ni certificados médicos del supuesto deterioro físico, ni que el acusado ha recibido amenazas de muerte en el domicilio en donde reside junto a su familia.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso.

“Jean Alain vuelve a difamar a Miriam”

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso acusó a Jean Alain Rodríguez de difamar a la actual procuradora de la República, Miriam Germán Brito, al reiterar las mismas mentiras y difamaciones que hiciera el 4 de marzo de 2019 ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La funcionaria sostuvo que esas mismas disfamaciones. Jean Alain las presentó al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. La representante del Ministerio Público reveló que fue el mismo Rodríguez quien escribió las cartas difamatorias en contra de Germán Brito, las cuales fueron expuestas ante el CNM en marzo de 2019, con el fin de dañar a la actual procuradora. Agregó que ahora Jean Alain quiere, mediante manipulaciones, seguir difamando a Germán Brito a nivel internacional.