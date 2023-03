Desde el 22 de febrero del 2013, la vida de Francia González no ha sido la misma.



Esa mañana se dirigió al hospital San Lorenzo de Los Mina. Había transcurrido solo 11 días desde que dio a luz a su bebé Franchesca Genao, a la que llevó al referido centro de salud ya que presentaba dificultad para comer, sin imaginar que ese día sería el último día que estaría con ella.



Esa mañana se dirigió al hospital San Lorenzo de Los Mina, había transcurrido solo 11 días desde que dio a luz a su bebé Franchesca Genao, a la que llevó al referido centro de salud ya que presentaba dificultad para comer, sin imaginar que ese día sería el último día que estaría con ella.



Contó con pesar ante las cámaras de Casos sin Resolver de CDN, cómo una señora de unos 70 años de edad se acercó amablemente y se ofreció a cuidar a la bebé mientras ella iba al baño, ya que presentaba un sangrado en la herida de la operación. Al regresar no estaba la señora ni su bebé.



“Al ser una señora tan mayor, vestida como una persona cristiana, nunca pensé que tendría algún amala intención conmigo o mi bebe, me insistió tanto en ayudar que al final fui al baño y se llevó a mi niña”, expresó Francia.



Al momento del hecho, Francia dice haberse sentido acusada, e incluso amedrentada por las autoridades del hospital, pues al momento de dirigirse a denunciar lo sucedido, estos la acusaban de ser culpable de la desaparición de su propia hija, además de negarse a entregar los vídeos de seguridad que en ese momento eran vitales para la investigación policial.



El paso del tiempo no le ha hecho perder las esperanzas a esta madre, sobre todo luego de haber recibido hace un año una fotografía de quién asegura es la niña. En la misma se le ve junto a una señora, que de acuerdo a informaciones dadas a los familiares por parte de una persona no identificada, vive en Puerto Plata, lugar donde desesperados se dirigieron a buscarla sin obtener buenos resultados.



“Luego de mi bebé se han robado siete más en ese lugar, ellos están confabulados”, denuncia llena de impotencia, a la vez que se pregunta por qué no ha podido correr con la suerte de otras madres que sí han logrado recuperar a sus criaturas.



Una década después, la angustiada madre y su familia siguen clamando por ayuda de las autoridades para encontrar a la niña, asegurando que el pasar de los años no los hará desistir. La agonía de una madre se ha extendido diez largos años. Desde el 22 de febrero del 2013, la vida de Francia Gonzáles no ha sido la misma.