Un año y casi dos meses no han parecido ser suficientes para que la Policía Nacional dé con el paradero de uno de sus miembros, el sargento Esterlin Alcántara Solís, sobre quien pesa una orden de arresto por ser el responsable de la muerte de un joven.



Era 27 de diciembre del 2021, Cristhian Waldy Segura Terrero, de 22 años, iba a borde de una motocicleta con un compañero de labores, dirigiéndose a su lugar de trabajo. Pasaban el kilómetro 10 de la carretera Mella cuando su motocicleta es impactada por otra con dos ocupantes igualmente.



Es en este escenario, que según dan cuenta videos de vigilancia recolectados, se genera una discusión entre las partes afectadas, misma que tiene como desenlace un disparo realizado con el arma de reglamento de Alcántara Solís que deja al joven Segura Terrero luchando por su vida unos cinco días en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde posteriormente falleció.



Crisseyda Terrero, madre del joven, conversó con el equipo de Casos sin Resolver y contó la incertidumbre que vive sabiendo que el responsable de la muerte de su hijo sigue sin ser capturado. “Su padre (del acusado), los primeros días nos decía que esperemos que él lo iba a entregar, duró una semana en eso, hasta que ya no se supo más del sujeto”, expresó llena de indignación, al sentir que esas personas y las autoridades han jugado con ella.



Con un nudo en la garganta, y aferrada a la fotografía de su vástago, narra la tristeza que le embarga siempre que ve al hijo de Cristhian, quien al momento del hecho contaba solo con cinco días de nacido y por quien su padre trabajaba.



“Yo me siento desamparada”, dijo con las palabras atascadas por el dolor que le causa evocar los recuerdos de su hijo, a quien describió como un joven esforzado y una de sus preciadas prendas.

Sargento Esterlin Alcántara Solís, acusado por muerte de Cristhian W. Segura Terrero.

Se engrosa lista de ciudadanos muertos a manos de policías



La lista de ciudadanos que han perdido la vida a manos de agentes policiales sigue en crecimiento.

Se puede mencionar el caso reciente del menor que murió tras recibir un disparo en un confuso incidente entre civiles y policías en el Carnaval de Santiago.



Propicio es recordar otro hecho que consternó a la sociedad dominicana y es el que involucre a la joven pareja de pastores Joel y Elisa Muñoz, que hace casi dos años fueron acribillados por una dotación policial.



Y así, podrían mencionarse otros que hacen levantar clamores de justicia por parte de la ciudadanía que va de a poco, perdiendo las esperanzas que deberían tener en las autoridades.