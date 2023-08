Email it

Verón, Punta Cana El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, sostuvo que desde la iglesia se debe ofrecer a la juventud oportunidades de formación y crecimiento.



Castro Marte, quien asistió al acto de donación de unos terrenos en Pueblo Bávaro donde se construirá un templo y centro católico para la comunidad, manifestó que más allá de los reproches, se debe pensar en los jóvenes y brindarles soluciones. “Qué solución tú les ofreces, si no ofreces no puedes llamarles la atención y eso es lo que quiere la Iglesia, ofrecerles oportunidades para que ellos crezcan y se hagan buenos profesionales”, indicó al valorar que la futura edificación servirá no solo para manifestar la fe, sino también el conocimiento.



La donación, hecha por la empresa Inversiones Pleamar y el Grupo Interra-Diesco, consta de una parcela de 6,000 metros cuadrados, cuya construcción también será asumida por las referidas empresas y tendrá una capilla central, áreas para r actividades de evangelización.