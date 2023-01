Email it

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, abogó por la aprobación del nuevo Código Penal en la actual legislatura extraordinaria, pero manteniendo el respeto a la vida desde la concepción.



“Tenemos lo que se llama una Carta Magna y aprobar el aborto en República Dominicana es meterse en una contradicción problemática con la Constitución de la República” dijo monseñor Jesús Castro Marte en su discurso al oficiar la misa solemne por el Día de la Virgen de La Altagracia..



Durante su discurso en la eucaristía a la que asistió el presidente de la República Luis Abinader, el obispo destacó los esfuerzos del Estado en la recuperación económica del país tras la pandemia y los diversos fenómenos naturales que han azotado la nación, sin embargo, imploró que los avances se transformen en mayores oportunidades para los jóvenes dominicanos.



“El país ha crecido mucho económicamente, pero muchos jóvenes se sienten solos y sus manifestaciones de rabia que vemos día a día en muchos de ellos no es más que el efecto de abandono en el que se encuentran”.



En otro orden, monseñor Jesús Castro también destacó el liderazgo femenino que ha evolucionado en los últimos años, no obstante, expresó que aún falta mucho por hacer para erradicar la violencia contra la mujer. “La iglesia defenderá la familia, el matrimonio entre una mujer y un varón, defenderá a la mujer de todo atropello y violencia, rechazando las ideologías que la someten a objeto de consumo o desnaturalizan su verdadera identidad femenina según el plan divino de la creación” expresó el obispo.



Abogó por la colaboración y unidad de todos los partidos políticos, empresarios, profesionales, la sociedad civil y todo el pueblo dominicano en pro del desarrollo social y la democracia.



En su mensaje eucarístico, monseñor definió a María como un modelo de los creyentes, quien se alegra en Dios porque en él viene a consumar la esperanza de los que no reciben protección de nadie.

Honores militares al presidente Abinader

A su llegada a la ceremonia religiosa, el jefe de Estado recibió los honores militares de estilo con una salva de 21 cañonazos y la entonación del Himno Nacional. Monseñor Castro Marte expresó su gratitud por la presencia del presidente Luis Abinader y de igual forma, saludó la asistencia de la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta, Raquel Peña, así como de autoridades civiles y militares que fueron a la casa de la Virgen de La Altagracia.