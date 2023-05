En la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados tiene previsto conocer una resolución que fusionará las cuatro que solicitan la creación de una comisión especial para que investigue el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), a fin de determinar si hay o no faltas graves y procede un juicio político.



Esto debido a que en la sesión de ayer el órgano parlamentario tomó en consideración y dejó sobre la mesa hasta hoy los cuatro proyectos para que sean unificados, debido a que son similares, y así se agilizarían los trámites.



La moción, que contó con 112 votos a favor y 33 abstenciones, fue presentada por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, secundada por los proponentes Julito Fulcar, Gustavo Sánchez y José Horacio Rodríguez.



El diputado José Horacio Rodríguez, que también es autor de uno de los proyectos, quería que las piezas sean refundidas en medio de la sesión, para que no haya demora, como suele pasar, y se proceda a crear la comisión. Al no ser considerado su planteamiento por el Pleno, no emitió su voto.



Pacheco insistió a los proponentes en que se reúnan hoy, para que se pongan de acuerdo y traigan al hemiciclo una única resolución, en la que “sí vamos a discutir el fondo”.



Asimismo, informó que Braulio Espinal es proponente en conjunto con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, así como lo es Aída López junto a José Horacio Rodríguez.



Se recuerda que una de las cuatro resoluciones fue propuesta por Pacheco, Fulcar y Ramón Bueno, todos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM); otra, por los diputados José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, pertenecientes a los partidos Opción Democrática (OP) y Alianza País (AP), respectivamente.



Las otras dos piezas son de autoría de los legisladores Gustavo Sánchez y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, miembros de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Frente Amplio (FA).



Sánchez y Restituyo concitan



“Si el objetivo es el mismo y hay cuatro propuestas, en lo que tiene que ver con nosotros, no veo ninguna dificultad de que se acoja la propuesta del presidente Pacheco”, afirmó Sánchez.



De su lado, Rodríguez Restituyo reconoció que es necesario reunirse y unificar las piezas, porque, a su juicio, hay “matices” que le cambian el sentido a cada una de las resoluciones. El titular de la Cámara Baja convocó sesión para las 11:00 de la mañana.

Piden los proponentes se evalúe si procede o no

Las cuatro iniciativas, que serán fusionadas, precisan (en las recomendaciones y considerandos) que la comitiva designada evaluará las indagatorias, para determinar si hay o no faltas grave en el ejercicio de las funciones del bufete directivo de la Cámara de Cuentas y consecuentemente recomendar al Senado la realización de un juicio político. Esto conforme al artículo 83 de la Constitución. Diversos sectores se han pronunciado al respecto.